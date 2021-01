Dan mag je eindelijk uitgaan, maar komt de lockdown: ‘Jammer dat ik nu geen nieuwe mensen kan leren kennen’

jong in...BERGEN OP ZOOM - Ze woont met plezier in Bergen op Zoom. Haar favoriete feest is de typisch Bergse Vastenavend, maar die zal door coronamaatregelen anders zijn dan anders. Bibiche Oldenburg (17) mist het contact met haar leeftijdgenoten in de stad: ‘Na een paar weken als 16-jarige gingen we in lockdown, dus ik heb maar kort van het uitgaan kunnen genieten.’

Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Wat zijn je doelen voor 2021?

,,Ik heb meestal geen goede voornemens. Maar dit jaar wel. Ik wil mijn propedeuse halen en mijn rijbewijs. Mijn rijexamen is door de lockdown verzet. Dat is jammer en het kost veel geld. Maar ik probeer vooral positief te blijven in deze tijd. Ik word 18 dit jaar, ik hoop dat we dan al iets meer vrijheid hebben.”

Jongeren gezocht!

Hoe is het om op te groeien in West-Brabant? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag Vandaag Bibiche Oldenburg (17) uit Bergen op Zoom. We zoeken nieuwe interviewkandidaten! Ken jij iemand die wel in deze rubriek wil, stuur dan een mailtje naar f.buurmans@bndestem.nl

Waarom is het leuk om te wonen in Bergen op Zoom?

,,Normaal gezien wordt er altijd wel iets georganiseerd, zoals sporttoernooien of festivals. Ik ging uit in de binnenstad, vaak bij ’t Wapen en De Fabriek. Ik vind het jammer dat ik nu geen nieuwe mensen kan leren kennen. Normaal gezien is iedereen altijd blij en vrolijk tijdens het stappen. Dat mis ik wel.”

Vond je het jammer dat je geen vuurwerk mocht afsteken deze jaarwisseling?

,,Ik steek zelf eigenlijk nooit vuurwerk af. Maar ik heb alle kleuren en knallen wel gemist. Het was mooi geweest om met een knal 2020 uit te gaan. Ik denk dat er alsnog genoeg mensen illegaal vuurwerk over de grens hebben gehaald.”

Je werkt bij B&B Villa Heidetuin in Bergen op Zoom. Hoe ben je daar terechtgekomen?

,,Ik vond het altijd al een mooi plekje, zeker als alle bomen en bloemen eromheen in bloei staan. Mijn moeder zag destijds een advertentie voorbijkomen op Facebook. We zijn er toen wat gaan drinken en ik heb gevraagd of ze nog versterking konden gebruiken. Inmiddels werk ik er al twee jaar. Ik vind het heerlijk om in de buitenlucht te werken.”

Geniet je van de natuur in Bergen op Zoom?

,,Ik woon bij het bos, dus ik ga er geregeld wandelen met mijn moeder of mijn vriend. Hardlopen doe ik ook regelmatig in het bos. In de zomer fiets ik naar de Oosterschelde met mijn vrienden, dat is prima te doen en ook altijd leuk.”

Quote Ik vind het jammer dat ik nu geen nieuwe mensen kan leren kennen Bibiche Oldenburg

Zou je op kamers willen?

,,Ja, heel graag. Alleen nu is dat niet zo praktisch, omdat ik door corona vrijwel geen les heb op school. Dan vind ik het wel erg duur. Ik ben wel erg nieuwsgierig naar hoe het is om op mezelf te gaan; mijn moeder vertelt vaak verhalen over haar ervaring. Veel vrienden van me wonen op kamers in andere steden. Ik denk dat ik later zelf ook in een grote stad wil wonen en niet ga eindigen in Bergen op Zoom.”

Je kon er ook voor kiezen om ver van huis, in een grote stad, de opleiding verpleegkunde te volgen. Waarom koos je toch voor Vlissingen, dat relatief dicht bij huis is?

,,Haha, dat is een goede vraag. Ik ben bij meerdere scholen gaan kijken en had het beste gevoel bij de Hogeschool Zeeland. Het voelde allemaal wat meer persoonlijk daar. Zodra ik de trein uitstap, ruik ik de zoute lucht van de zee en dat vind ik heerlijk. Klasgenoten die in Zeeland wonen zijn het gewend en verklaren me voor gek, haha.”

Het kabinet trekt 58,5 miljoen euro uit tegen eenzaamheid onder jongeren door de coronacrisis. Voel jij je weleens eenzaam?

,,Het is zeker een eenzame periode. Thuis zijn we er voor elkaar en ik ben heel blij met de steun van mijn ouders. Ze zijn er altijd voor mij. Ik zie mijn vriend nu ook vaker en dat vind ik fijn. Ik merk dat er wel wat meer aandacht komt voor jongeren. Ik kreeg laatst een e-mail van school waarin stond dat we konden praten met iemand op school als dat nodig was. Dat is echt goed.”

Bibiche Oldenburg (17), Bergen op Zoom Woont met: moeder Violette, vader Dirk en broertje Pieter Huisdier: parkiet Jochie School: eerstejaars hbo verpleegkunde aan Hogeschool Zeeland in Vlissingen Hobby’s: shoppen, uitgaan en netflixen Bijbaan: horecamedewerker bij B&B Villa Heidetuin Verliefd: ja, op vriend Michael