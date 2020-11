Daling coronapatiënten in Amphia, maar in Bravis blijft het onverminderd druk

Geen Santana in Bergen op Zoom, in coronatijd gaat Sena Guitar Award postuum naar Jimi Hendrix

26 november BERGEN OP ZOOM/SEATTLE (VS) - Hij was eigenlijk in alles de eerste. De eerste Afro-Amerikaanse rockster, de eerste artiest die met het nu legendarische Electric Lady Studios zijn eigen muziekstudio bouwde, een pionier als het gaat om gitaareffecten en in zijn eentje verantwoordelijk voor het feit dat er gitaren voor linkshandigen op de markt kwamen.