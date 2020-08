Daklozen voelen zich niet altijd veilig: nachtopvang moet beter

Bergen op Zoom is een zogeheten centrumgemeente en voert de regie over de daklozenopvang voor de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Halderberge, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht. Volgend jaar volgt een nieuwe aanbesteding voor maatschappelijke opvang.

Onderzoek

Bezuinigingen

Hulpverleners geven aan dat door bezuinigingen in de zorg en het feit dat mensen minder snel worden opgenomen in klinieken er meer mensen met psychische klachten of verslavingsproblemen bij de maatschappelijke opvang belanden.

Probleem is ook dat daklozen vaak eerst hulp moeten zoeken in de gemeente waar ze als laatste stonden ingeschreven. Vaak hebben ze geen geld om daar te komen, en vaak willen ze juist aan hun oude woonplaats ontsnappen omdat ze daar bijvoorbeeld alleen een netwerk van verslaafden hebben.

Gebrek aan slaapplaatsen

Daklozen met een baan geven aan dat werk en het verblijven in de maatschappelijke opvang moeilijk te combineren is. Er is geen rust, er gebeurt altijd wat. Voor daklozen zonder werk is er niet altijd plek bij de bed-bad-broodvoorziening en dan belanden ze soms weer op straat.

Uit de vicieuze cirkel komen is lastig. Daklozen krijgen moeilijk een huurwoning omdat ze bijna allemaal schulden hebben, en woningcorporaties dan niet willen verhuren. Daklozen die anti-kraak gaan wonen of bij een kennis intrekken vallen redelijk snel terug naar de maatschappelijke opvang.

Geen one-size-fits-all-oplossing voor daklozen.

Een helpende hand van hulpverlening en gemeente is belangrijk. Daklozen voelen zich niet allemaal gehoord. Gemeentelijke regels passen vaak niet bij de realiteit van dakloosheid. Grootste probleem is de wachttijd van ruim zes weken voor een uitkering. Maatwerk is belangrijk concludeert het rapport. Er is geen one-size-fits-all-oplossing voor daklozen.

Voorzieningen voor daklozen

BERGEN OP ZOOM - Wie in de gemeenten Bergen op Zoom, Rucphen, Roosendaal, Woensdrecht, Steenbergen of Halderberge dakloos wordt kan terecht bij de bed-bad-broodvoorziening ofwel nachtopvang aan de Zuidoostsingel in Bergen op Zoom of bij de crisisopvang.

Bij de nachtopvang zijn achttien slaapplekken. Wie niet werkt mag daar zeven nachten achter elkaar slapen. Dan moet je drie dagen elders verblijven tenzij er plek over is. De crisisopvang is voor mensen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Iedereen heeft hier een eigen kamer. Daarvan zijn er elf. De crisisopvang wordt over het algemeen positief ervaren.

Sober Wonen

Daklozen met lichte problematiek kunnen naar Sober Wonen en zijn doorgaans tevreden over die hulpverlening. Er zijn tien plaatsen beschikbaar. Na zes maanden moeten ze doorstromen naar een zelfstandige woning. Om diverse redenen lukt dat vaak niet.

Housing First is opvang voor langdurig daklozen. Ze worden twee jaar lang wekelijks begeleid. Na het traject is het de bedoeling dat de dakloze in dezelfde woning zelfstandig blijft wonen. Er zijn tien plaatsen in Bergen op Zoom. Ook hier zijn daklozen tevreden over de hulp die ze krijgen.