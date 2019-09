Dakloze Rob woont bij zijn moestuin in Steenbergen

Van het land Met samenwer­ken kan de agrarische sector veel meer bereiken

31 augustus BERGEN OP ZOOM - De wekelijkse boodschappen doen vind ik een noodzakelijk kwaad. Het is niet mijn hobby en ik denk dat ik daar niet alleen in sta. Bij boerderijwinkels en zelfpluk uit de moestuin is dat meestal anders. Mensen gaan daar met meer plezier naartoe. Dat is wel anders met minder mooi weer en vooral bij regen. Best wel logisch als je bedenkt dat zelf plukken in de regen niet zo aantrekkelijk is.