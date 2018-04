Dakloze Krabben zwemmen in... Roosendaal

,,Wat een mazzel dat het door kon gaan, want dat was deze week nog best spannend'', zegt een opgeluchte Karola Colombijn van zwem- en polovereniging De Krabben. ,,Er waren technische problemen. Pas zaterdagmorgen kregen we het bericht dat De Stok het wedstrijdbad draaiende had gekregen. Gelukkig maar. Prijzen, medailles, vrijwilligers, alles was er klaar voor en dan zou het erg jammer zijn als je alles moet afgelasten.''

'Steeds lastiger'

De Krabben kunnen een beetje geluk hard gebruiken. De vereniging heeft zwaar te lijden onder de sluiting voor onbepaalde tijd van zwembad De Schelp, waar roestvorming is aangetroffen in bouten in de draagconstructie. De verschillende groepen wijken uit naar zwembaden in de regio. Dat vergt een hoop geregel en gedoe en het is niet goed voor de verenigingsband. ,,Eigenlijk zijn we dakloos. Die situatie wordt steeds lastiger. Nieuwe leden kun je niks bieden, eigenlijk kun je je eigen leden even niks bieden.''