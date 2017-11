Dak Wittenhorst nog altijd niet gerepareerd, verenigingen in de knel

HALSTEREN - De onderhoudsmaatregelen voor de grote zaal van ontmoetingscentrum De Wittenhorst in Halsteren laten te lang op zich wachten. Dat zeggen verenigingen die met activiteiten naar elders zijn uitgeweken wegens de slechte kwaliteit van het dak. Door de onduidelijkheid over de toekomst van de zaal komen gebruikers in de knel met het plannen van hun activiteiten.

De gemeente Bergen op Zoom sloot vorig jaar oktober de deuren van de grote zaal van De Wittenhorst, omdat de balken van het dak scheurtjes vertoonden. In de raadsvergadering vorige week hekelde GWBP-fractievoorzitter Evert Weys het uitblijven van een oplossing. ,,Met verenigingen is gecommuniceerd dat er voor een half jaar ander ruimte nodig was, maar die periode is al voorbij en gebruikers klagen en masse over de radiostilte.''

Els Proost, bestuurslid van de Activiteiten Commissie Ouderen Wittenhorst, bevestigt dat het gemeentelijk stilzwijgen over de grote zaal veel te lang duurt. ,,Ik heb al vaak bij de gemeente aan de bel getrokken, maar ik ben een roepende in de woestijn'', zegt Proost. ,,Door al die onzekerheid is het voor ons moeilijk plannen. In april houden we ons jaarlijkse koersbaltoernooi. Die houden we gewoonlijk in de grote zaal van De Wittenhorst, maar we weten op dit moment helemaal niet of we daar terechtkunnen.''

De Stichting Alters Carnaval hield vorig jaar de uitslag van de optocht in een grote tent, omdat de grote zaal van De Wittenhorst niet open was. De gemeente had die tent beschikbaar gesteld. ,,Op welke plek we dit jaar bijeenkomen voor de uitslag is nog onduidelijk'', zegt secretaris Corné van Aert. ,,Er zijn in Halsteren maar weinig gebouwen waar 1500 mensen kunnen worden ontvangen en ik zie het nog niet gebeuren dat het dak van de grote zaal van De Wittenhorst al met het komende carnaval is gerepareerd. Daarom hebben we contact gelegd met de gemeente en gevraagd of ze een oplossing hebben.''

De dorpsraad Halsteren laat weten bij de gemeente de vinger aan de pols te houden over de kwestie-Wittenhorst. Dorpsraadvoorzitter Piet Soffers sluit niet uit dat enkele verenigingen die nu elders zitten niet meer terugkeren als de grote zaal eenmaal is opgeknapt.

Ook voorzitter Paul Schut van Harmonie Sint Cecilia Eensgezindheid houdt er rekening mee dat verenigingen blijvend voor een andere stek kiezen. ,,Onze jaarlijkse uitvoering hebben we in Monkeytown gehouden'', zegt Schut. ,,We kregen na afloop van verschillende kanten te horen dat de akoestiek zo goed was en dat we daar best wel zouden kunnen blijven. Misschien krijgen meer verenigingen dit soort geluiden te horen.''

Ad Hagenaars, voorzitter van badmintonvereniging The Happy Smashers, wil niet op vooruitlopen op een toekomst buiten De Wittenhorst. ,,We zijn blij dat we tijdelijk terechtkunnen in sporthal De Kannebuis, maar denken er vooralsnog niet over hier te blijven. Maar op een gegeven moment moeten we wel duidelijkheid krijgen. Het duurt wel erg lang.''

