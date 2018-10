Dak basisschool Bergen op Zoom omgetoverd tot zonnepark

Verdachte situatie rondom bestelbus op kruispunt Tholen

9:43 THOLEN - De politie heeft afgelopen nacht onderzoek gedaan bij een bestelbus in Tholen vanwege een verdachte situatie. Even na middernacht werd de brandweer opgeroepen om de politie te assisteren bij het voertuig dat bij de verkeerslichten stond van de Nieuwe Postweg / Reimerswaalseweg. Volgens agenten was er mogelijk sprake van gevaarlijke stoffen en is daarom de brandweer ingezet om dit te onderzoeken.