Dagtoerist belangrijk voor Thoolse economie

SINT-MAARTENSDIJK -Dagtoerisme is van groot belang voor Tholen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kenniscentrum Kusttoerisme van de HZ. Jaarlijks goed voor ruim 30 miljoen euro. Over de groep is niet veel bekend, aldus het Kenniscentrum.

In 2016 waren er naar schatting 1,7 miljoen dagtoeristen op Tholen, die ruim 30 miljoen euro besteedden. Gemiddeld een slordige 18 euro per persoon per dag. Het gaat om dagjes mensen, zoals duikers, wandelaars, fietsers en mensen die de woonboulevard bezoeken. Volgens het kenniscentrum gaat het om zeker 400.000 Belgen. Een belangrijke groep voor Tholen.

Naar die dagtoerist heeft de gemeente Tholen zelf onderzoek uitgevoerd. Duikers zijn de belangrijkste doelgroep. Die besteden per bezoek bijna 23 euro per persoon. Geld dat gaat naar het vullen van duikflessen en in de horeca wordt besteed. Fietsers en wandelaars besteden met respectievelijk 13,50 en 10,20 euro beduidend minder.

Vaste gasten, mensen die voor langere tijd op een camping of in een recreatiewoning verblijven, leveren Tholen brengen beduidend minder geld in het laatje: in totaal 13 miljoen euro. Geld dat hoofdzakelijk gaat naar overnachtingen op campings, hotels en bungalowparken. Ook de vaste ligplaatsen in de havens doen een aardige duit in het zakje: 2,6 miljoen euro.