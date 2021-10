Dagelijks ratten te spotten in Putte: ‘Ik heb ook al drie dode gezien’

Lisette investeert in Afrikaanse ananasboe­ren: ‘Samen iets voor elkaar krijgen, dat vind ik mooi’

17 oktober HALSTEREN - Ze is nog nooit in Benin geweest, toch steunt de Halsterse Lisette Maas daar sinds kort ananasboeren. Via het crowdfundingsplatform PlusPlus heeft ze geïnvesteerd in RéPAB, een coöperatie van ananasboeren in het West-Afrikaanse land.