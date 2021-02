Dagboek van 't prinseske van 't Krabbegat: ‘Stiekem droom ik over de sleuteloverdracht’

schikt 't?Van de één op de andere dag een prinses zijn, het zal je maar gebeuren! Ik kan er sinds de ellefde van de ellefde over meepraten en iedereen is er vast nieuwsgierig naar hoe ik tot bloei gekomen ben als nieuw Prinseske van ‘t Krabbegat.

Wat begon als het grootste geheim van onze stad, mogen we dat nu inmiddels van de daken schreeuwen. Zo letterlijk heb ik het nog niet genomen, maar dat de kriebels door mijn lijf gieren mag duidelijk zijn. Kriebels over wat mij allemaal te wachten staat. Kriebels over dit gekke jaar waarin we helaas niet arm in arm in de kefeekes staan. Kriebels van al die warme gevoelens die dit mooie feest met zich meebrengt. En plots sta ik in het middelpunt ervan...

Voorbereiding

De kast heeft plaatsge­maakt voor een piano om deuntjes te oefenen Hoe bereid je je nu eigenlijk voor op deze nieuwe rol van Prinseske? Ik kan niet anders zeggen dan dat de nuuwe n'Òòg'eid en ik vol overgave dit nieuwe avontuur zijn aangegaan. Ons huis is inmiddels omgedoopt tot een klein 'Vastenavendmuseum'.



Zo heeft de kast plaatsgemaakt voor een piano om deuntjes te oefenen, Vastenavendliedjes klinken uit de speakers en filmavondjes die helemaal in teken van Vastenavend staan, zijn niet meer weg te denken. Want jezelf wegwijs maken in bijna 7 x 11 jaar aan geschiedenis, maakt zelfs een quarantainetijd niet saai. Je kunt er niet omheen, bij ons is het meer dan ooit Vastenavend.

Ik kan alleen maar zeggen: geeft het leven enorm veel kleur! Niet alleen de momenten die we nu beleven, maar ook de warme reacties die we mogen ontvangen. Als ik terugdenk aan de eerste reactie van mijn vader, lijkt het haast onwerkelijk: ‘Jij was altijd mijn prinsesje, maar nu moet ik je delen met heel het Krabbegat?’. Hoewel ik hem op het hart druk dat ik voor altijd ‘zijn prinsesje’ zal blijven, moet ik stiekem weleens lachen hoe toevallig het eigenlijk is. De naam is dus niet nieuw, alleen aan de rol is het nog even wennen.

Stiekem droom ik ‘s nachts over de sleuteloverdracht op het bordes voor een bomvolle Grote Markt. Dan besef ik ineens: dat ga ik straks van héél dichtbij meemaken. Maar ook het Dweilbandfestival vanuit een koninklijke positie mogen bewonderen. Net als de apotheose op de Grote Markt of de kleine Krabbekes te zien die vol verwondering naar mijn Prins staan te kijken tijdens de Kindervastenavend. Ik kan er nachten mee vullen…

Er komt ineens heel wat op ons af. Voorlopig blijft het nog even bij dromen, maar diep in mijn hart kan ik niet wachten totdat we eindelijk de blommekes buiten mogen zetten. De leut zal zegevieren…!