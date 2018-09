Dagactiviteiten Elsenborch verhuisd, ouderen redelijk positief

BERGEN OP ZOOM Het is wennen en de kosten voor een kop koffie zijn gestegen. Maar over het algemeen zijn ouderen blij met hun nieuwe stek ontmoetingscentrum De Kastanje.

Marloes Wierckx

Sinds 3 september is ouderensteunpunt de Elsenborch dicht. Alle activiteiten die er plaatsvonden, worden sinds een week gehouden in De Kastanje. Het is er druk op de maandagmiddag, er wordt gekaart en voor veel ouderen is dit de middag om weer even onder de mensen te zijn.

Rikken

Zeker veertig ouderen hebben zich verzameld voor het 'rikken' in het ontmoetingscentrum. Allen zijn ze meeverhuisd en lijken ze de nieuwe locatie te waarderen. ,,We moesten wel mee”, aldus Corrie de Werk. ,,Sommigen vonden het heel erg, maar het is een mooie locatie. Ik ben zelf nog mobiel en haal anderen op met de auto. Natuurlijk is het even wennen en ook zijn de kosten enorm gestegen. Voor een kop koffie of thee vragen ze hier het dubbele, maar ik ben vooral blij dat we ergens terecht konden. En blij dat het bestaat.”

Dat beaamt ook Jeanne Jongenelen die de nieuwe locatie ook prettig vindt. ,,Voor mij is er weinig veranderd. Het zijn dezelfde mensen en dezelfde tafels. Ik merk zelf geen verschil. Het is mooi hier en we gaan de ruimte nog wat aankleden om het gezelliger te maken.”

Naast kaarten kunnen ouderen ook terecht voor een pot biljarten, dansen, creatief bezig zijn of gym. Fred Verniel, van WijZijn, doet zelf ook mee aan de activiteiten. ,,De verhuizing was een dictaat, een mededeling. Dat vonden we als vrijwilligers zijnde erg jammer. Zelf hadden we graag meegedacht en inspraak gehad over de nieuwe locatie. De gemeente bepaalt hierin. Maar ik ben blij met deze locatie. De overgang is goed gegaan en wie moet er nou niet wennen aan nieuwe dingen? Alles ziet er netjes uit, het is ruimer, de locatie is goed bereikbaar en alle mensen van de Elsenborch zitten nu hier."

Ellende

De enige ellende is volgens Verniel dat sommige mensen nu afhankelijk zijn van de deeltaxi. ,,Die komt of veel te laat of veel te vroeg waardoor vorige week iemand zijn partij niet kon afmaken. Dat is uiteraard erg jammer. En een rondje geven doe je hier ook niet zo snel. Dat kost snel acht euro terwijl je in de Elsenborch de helft kwijt was. En op het terras is dat niet veel geld, maar hier gelden andere prijzen.”