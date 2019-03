Dader straatroof in Bergen op Zoom is al gevlucht als slachtoffer (64) beseft wat er gebeurde

Pizzabezor­ger beroofd met mes in Bergen op Zoom: ‘Vermoede­lijk in de val gelokt’

12:26 BERGEN OP ZOOM - Een pizzabezorger in Bergen op Zoom is zaterdagavond beroofd. Een onbekende man bedreigde de koerier daarbij met een mes en stal zijn dienstportemonnee. Opvallend: de bewoners van het afleveradres hadden helemaal geen pizza besteld. Het lijkt er daarom op dat de bezorger in de val is gelokt.