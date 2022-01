Dader ravage Bergse midgetgolfbaan stuurde zelf bericht: ‘Dit zou het eerste jaar zijn zonder klussen’

Een raam is ingeslagen, overal liggen glasscherven, camera’s zijn afgebroken en het frietkotje is van binnen helemaal kort en klein geslagen. De meterkast is vernield, de koelkast en vriezer zijn kapot. Een week later ligt de rotzooi er nog. ,,We mogen niets opruimen, de schade-expert komt pas 19 januari”, zucht Verlinden. De schade loopt in de duizenden euro’s.