Daarom ging het mis in Bergen op Zoom: platzak, maar de miljoenen bleven stromen

Onderzoek naar veiligheid patiëntge­ge­vens in Bravis ziekenhuis: secretares­se snuffelde jarenlang in medische dossiers

7 december ROOSENDAAL - Het is een pikant verhaal over een bittere vechtscheiding: secretaresse op de Spoedeisende Hulp in Bravis ziekenhuis grasduint vier jaar lang in patiëntendossiers van de ex-vrouw van haar man die zo munitie in handen krijgt voor een ‘waargebeurde‘ wraakroman.