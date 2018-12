Daar sta je dan als minister, op de Brabantse Wal...

Tot zover mijn eerste indruk. De bewindsman had op dat moment net een gesprek met de bekendste boswachter van de regio, Erik de Jonge, achter de rug. En was helemaal klaar om de wildernis van de Brabantse Wal te betreden.

Het regende en de auto’s glibberden door de modder het bos in. Om niet heel veel later tot stilstand te komen. Wie wil zien wat criminelen het buitengebied aandoen, hoeft namelijk niet zover het bos in te gaan, blijkt. Brutaal als ze zijn, dumpen drugsproducenten hun afval vrij dicht bij de bewoonde wereld. We keken van boven naar beneden en zagen allemaal zwarte, plastic dozen in de berm liggen.

Provocatie of toeval?

Ferme taal sprak de minister. Dat die criminelen stevig aangepakt moeten worden. En dat hij daar gelukkig meerdere plannen voor klaar heeft staan. Hij trok er onlangs een paar miljoen euro voor uit.

Maar of het indruk maakte? Nou... niet echt. Of het provocatie is of puur toeval, valt lastig te zeggen. Maar nog geen twee dagen na het hoge bezoek - de voetsporen van de stoere ministeriële boots stonden nog in de modder - moest boswachter De Jonge alweer terugkeren naar de plaats van de misdaad. Dezelfde plek lag nu bezaaid met plastic zakken vol hennepafval.

Sta je dan, met je onverschrokken taal. Wil je als minister een vuist maken richting dat gespuis, krijg je meteen een criminele middelvinger terug.

Harde hand

Tuurlijk, dat je van een enkel bliksembezoek van een minister geen wonderen mag verwachten, is logisch. Maar als juist de drugsbazen lik-op-stuk-beleid voeren door hun rotzooi een dag na zo’n visite alweer massaal op deze locatie te storten, dan moet heel Den Haag zo zoetjesaan wakker worden.