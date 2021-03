Daar is-ie weer: de aspergedrive-thru van Brabantse boer Corné

Auto belandt onderstebo­ven in berm van afrit A4 bij Bergen op Zoom, bestuurder klem in voertuig

24 maart BERGEN OP ZOOM - Een auto is woensdagavond uit de bocht gevlogen op een afrit van de A4 bij Bergen op Zoom waardoor hij op zijn dak in de berm belandde. De bestuurder kwam vast te zitten in de auto.