D66-fractievoorzitter Carinne Elion vertrekt: ‘Het combineert niet meer met werk aan universiteit’

Verzor­gings­te­hui­zen West-Bra­bant hebben nog weinig last van deltavari­ant

16 juli BREDA - De deltavariant van het coronavirus tiert welig, ook in West-Brabant, maar verzorgingstehuizen hebben er vooralsnog weinig last van. Extra maatregelen - zoals de herinvoering van de mondkapjesplicht in verpleeghuizen op de Veluwe - zijn niet noodzakelijk volgens woordvoerders van zorgorganisaties in de regio.