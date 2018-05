CV De Vrolijke Vierders uit Dinteloord zit zonder loods: 'pijnlijk om zo afscheid te nemen'

DINTELOORD - Het doek lijkt gevallen voor carnavalsvereniging De Vrolijke Vierders uit Dinteloord. ,,We bestaan nu drie jaar en in die tijd moesten we al twee keer verhuizen'', vertelt Jurgen de Geus. ,,Nu zitten we weer zonder locatie.''

En dat komt redelijk onverwacht voor de club, die is opgericht door de De Geus, samen met zijn broer Fred. ,,We zijn de afgelopen tijd niet op zoek geweest naar een nieuwe loods, omdat we niet dachten dat we die nodig hadden'', zegt De Geus.

Grote wagens

Samen met wat extra handen bouwden de twee de afgelopen jaren grote wagens voor de carnavalsoptocht. Het grootste deel deden ze samen. ,,We hebben nu net een lekker clubje. Het zou zonde zijn om te moeten stoppen.''

,,Het is pijnlijk om zo afscheid te nemen'', zegt De Geus. ,,Alles wat we hebben opgebouwd de afgelopen jaren. We hebben nu een hele verzameling spullen we we niks mee kunnen. Alles is voor niks geweest.''

Na de bekendmaking dat ze gaan stoppen, is de Facebookpagina van de Vrolijke Vierders volgestroomd met reacties. Daarom doen de broers nog een laatste poging om een nieuwe locatie te vinden. ,,We willen wel in Dinteloord blijven, omdat we Dinteloorders zijn.''

Oplossing

Bijkomend probleem is dat de wagen van afgelopen jaar nog niet is verkocht. ,,Het liefst willen we het onderstel houden, maar we zetten het binnenkort volledig op internet, in de hoop dat iemand hem dan wel wil kopen. Anders staan we ermee op straat.''

Binnen nu en twee maanden moet er een oplossing komen, zegt de Dinteloorder. ,,Anders houdt het echt op.''