Cursus over Zuiderwaterlinie voor West-Brabantse ondernemers

,,Recreanten willen steeds meer weten en zoeken naar een bijzondere beleving. Dat merk ik ook aan mezelf als ik met mijn kinderen op pad ga", zegt Ido de Haan van IVN Brabant. ,,Door de kennis van restauranthouders, campingeigenaars, B&B- en hoteluitbaters of fietsverhuurders over de natuur en cultuur van de Zuiderwaterlinie bij te spijkeren, kunnen zij toeristen meer vertellen over de historie en de streek.”

Trekpleister

Wie de cursus afrondt, krijgt het predicaat ‘Gastheer van het landschap van de Zuiderwaterlinie’. De vierdaagse opleiding levert volgens De Haan meerwaarde op voor de ondernemer zelf, maar ook voor de totale bekendheid van het verdedigingswerk. De Alliantie Zuiderwaterlinie wil deze nog beter op de kaart te zetten als toeristische trekpleister.

Vorig jaar leidde het IVN ook 26 Nederlandse en Vlaamse gastheren van Grenspark Kalmthoutse Heide op. ,,Het leuke bleek dat ondernemers elkaar beter leerden kennen. Vaak wisten ze wel wie hun buurman was, maar niet welke collega's er een dorp verderop zaten. Nu zie je daar meer samenwerking ontstaan", vertelt De Haan.

Verdedigingsmiddel

Brabant zette ruim 4,5 eeuw geleden, tijdens de 80-jarige oorlog, al water in als verdedigingsmiddel. De 160 kilometer lange Zuiderwaterlinie was de eerste blokkade van haar soort in Nederland, een keten van elf vestingsteden, forten, schansen, dijken en sluizen. De linie werd ook gebruikt tegen de Belgen, de Fransen en in de Tweede Wereldoorlog. Het oostelijk deel omvat Heusden, Den Bosch, Megen, Ravenstein en Grave, het westelijke traject loopt via Bergen op Zoom, Steenbergen, Willemstad, Klundert, Geertruidenberg en Breda.

Ondernemers voor ‘West’ kunnen zich tot 5 februari aanmelden via de website www.zuiderwaterlinie.nl. De cursus beslaat vier dinsdagen (13-17 uur), met als locaties Geertruidenberg (19 februari), Willemstad (12 maart), Bergen op Zoom (26 maart) en Breda (9 april). ,,We moesten vier locaties kiezen, maar ook vanuit Steenbergen of Klundert kunnen mensen zich aanmelden want de hele linie komt aan bod", verzekert De Haan.

Storytelling