Curieuze rechtszaak: eigenaar wil graag uit zijn huis in Hoogerheide gezet worden

Maar dat wist Jan Pertijs naar eigen zeggen niet toen hij de woning kocht, in 2001. Drie jaar eerder al was die woonbestemming geschrapt, maar dat had niemand hem verteld totdat hij het in 2010 zelf ontdekte. Dat verwijt Pertijs de makelaar, met wie hij ook juridisch nog steeds in de clinch ligt, en de gemeente. Die maakte voor deze bewoner via het zogeheten 'overgangsrecht' een uitzondering op de nieuwe regel: hij mag er blijven wonen, maar die gunst houdt op te bestaan als Pertijs het pand verlaat of als het gebouw langer dan een jaar leeg staat.