Cultuursector tast in duister over nieuwste corona-regels: ‘Snel duidelijkheid nodig’

BERGEN OP ZOOM - De nieuwste corona-regels zorgen voor grote verwarring en onzekerheid in de Bergse culturele sector. Zo weet Gebouw-T nog altijd niet of het Bluesfestival, twee concerten en een cabaretmiddag dit weekend door kunnen gaan.

Sinds woensdag meldt Gebouw-T op Faceboek dat doorgang van de shows afhangt van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Die publiceerde al wel een noodverordening, maar hoe de gemeente Bergen op Zoom die precies moet of mag interpreteren, is donderdagavond nog altijd niet duidelijk.

Dus ook niet of Gebouw-T de gevraagde ontheffing krijgt om de grotendeels uitverkochte optredens dit weekend voor 100 mensen te laten doorgaan, en niet voor slechts 30 personen. ,,Het kostenplaatje was al lastig, met dertig lukt het zeker niet”, aldus woordvoerder Joep Gudde.

Duidelijkheid nodig

,,Krijgen we geen ontheffing, dan zoeken we een nieuwe datum. Het zou erg zijn om deze mooie namen definitief af te moeten gelasten. We leven de corona-regels goed na en wat niet mag, mag niet. Maar we hebben wel duidelijkheid nodig. Als het niet door kan gaan, moeten we tijdig alle artiesten, technici en catering afzeggen.”

Quote Als de shows niet door kunnen gaan, moeten we tijdig artiesten, technici en catering afzeggen en bezoekers informeren Joep Gudde, Gebouw-T

Zo staat het 12e Bergse Bluesfestival al voor vrijdagavond op de rol, zaterdag twee optredens van de band sloper en zondag Puur Gelul, met onder meer Herman Brusselmans. Wie kaartjes heeft gekocht, krijgt hoe dan ook bericht. ,,Of het nu wel of niet doorgaat, die bevestiging willen we onze klanten melden. Maar dan moeten we eerst zelf horen waar we aan toe zijn. Het wordt heel spannend.”

Theater of café met zaal?

Toneelclub Phoenix zou dezer dagen meerdere uitvoeringen van de fabel Dwazen op de planken brengen in ‘t Zwijnshoofd, maar hoorde van het Bergse Evenementenloket dat dertig mensen de limiet was. Er zijn echter veel meer kaarten verkocht. Om niemand teleur te stellen, kiest Phoenix voor uitstel. Het loket zoekt nog uit of ‘t Zwijnshoofd als (vestzak)theater of café met zaal gezien moet worden.

Volgens een gemeentewoordvoerder heerst er nog duidelijkheid over de regels voor de podia in de regio. Ook voor De Maagd die nu vanwege een verbouwing nog dicht is en zo’n 560 stoelen telt. Theaters boven de 600 plaatsen, zoals De Kring in Roosendaal en het Chassé in Breda zijn al wel zeker van ontheffing.

Expo Mijsbergen gaat wel door

Wat zaterdag wel doorgaat is de opening van de expositie van kunstschilder Joop Mijsbergen bij stichting Rozenkruis aan de Blauwehandstraat 21. ,,Waarschijnlijk met mondkapje op en met slechts dertig mensen tegelijk”, zegt de kunstenaar zelf.

,,Er zijn veel meer aanmeldingen, maar de Rozenkruizers laten de gasten in gepaste groepjes binnen.” Mijsbergen laat de opening om 10.30 uur filmen. ,,Dan kunnen we die zondag laten zien aan wie er dan komt.” De expositie is 25 oktober elke middag te bezoeken.

De lezing van Jona Lendering over ‘Migratie in de oudheid’ bij de Orde van den Prince, die vrijdagavond bij De Raayberg zou plaatsvinden, is ook uitgesteld. ,,Er was veel meer belangstelling dan de dertig mensen die binnen mogen. En we willen niemand teleurstellen”, aldus organisator Berend van Delden.