Cultuur-Carrousel Bergen op Zoom is voorproefje op cultuurseizoen

,,Aan die drie goede doelen kunnen we vandaag elk een cheque van 2.500 euro overhandigen'', zegt een trotse Rob Snepvangers van Lionsclub Bergen op Zoom, die het festival organiseert. Maar voor de foundation is nog iets extra's weggelegd. ,,Voor de eerste keer hebben we een loterij georganiseerd. Met hartstikke leuke prijzen, zoals dinerbonnen, theatervoorstellingen en zelfs een gratis knipbeurt bij de kapper. Dat is heel goed gegaan. Dus aan het eind van de dag is er nog een extra cheque van minimaal 2.000 euro voor de Rick Jonckheere Foundation.''