Culinaire Foodtour langs restaurants en wijngaard op de Brabantse Wal: ‘Nieuw event voor liefhebbers’

De eerste editie van de Culinaire Foodtour leidt langs de restaurants 't Spuihuis in Bergen op Zoom, Jagersrust in Ossendrecht, Sistermans in Roosendaal en Buutengaets in Sint-Annaland.

Nu er door corona nog altijd events worden afgelast, zoals Proefmei en de Foodstoet in Bergen op Zoom, hoopt Haest culinaire liefhebbers toch iets te bieden. ,,Dit nieuwe event is coronaproof. Je rijdt met eigen gezelschap in je eigen auto en tempo. Bij de horecabedrijven gelden de normale coronaregels.”

Tickets, goodiebag en route

Tickets kosten 99,95 euro per persoon, te bestellen via www.desmaakvandebrabantsewal.nl. Vol is vol. Op zaterdag 2 of zondag 3 oktober starten de deelnemers tussen 11.00 en 11.30 uur bij een van de restaurants en ontvangen dan per twee personen een goodiebag met ook het boek van Haest. Daarna kan iedereen de 125 kilometer lange route (via een link in Google Maps) door de regio vervolgen, tot 19.00 uur voor de laatste restaurantstop.