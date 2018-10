Cryptodief uit Ossendrecht aangehouden na diefstal 70.000 euro

Buurthuis Lepel­straat viert jubileum met open middag

9:08 LEPELSTRAAT - Ouderensoos, cursusruimte, prikpost en stembureau. Buurthuis 't Weike in Lepelstraat wordt al jaren gebruikt voor uiteenlopende activiteiten. ,,'t Weike is veel meer dan alleen een gebouw. Omdat er zoveel gebeurt, is het buurthuis belangrijk voor het versterken van de samenhang in het dorp'', zegt voorzitter Kees Hooghiemstra van SKW Lepelstraat.