Cruciaal bewijsstuk in zaak loodgietermoord: kettingzaag uit het water gevist

Het elektrische gereedschap is gevonden in het riviertje Bergsche water, op een slordige honderd meter van het kampje aan de Westlandse Langeweg in Steenbergen waar hoofdverdachte Nicky S. (31) het lichaam van Van der Heyden in stukken zou hebben gezaagd en verbrand. Waarna de stoffelijke resten in een specieton zijn gedumpt in het nabijgelegen Schelde-Rijnkanaal. Deze zijn op 28 januari door duikers gevonden.