Crowdfundactie voor begrafenis Max Meijer: ‘Hij gaf altijd aan 100 jaar te willen worden’

Will Smith en Martin Lawrence dagen Rico Verhoeven uit voor gevecht

11:16 HALSTEREN - Bad boys, bad boys. Whatcha gonna do, whatcha gonna do when they come for you? Een vraag die dinsdag korte tijd voor hersenkrakers heeft gezorgd bij de uit Halsteren afkomstige Rico Verhoeven. Hij is door Bad Boys-acteurs Will Smith en Martin Lawrence uitgedaagd voor een gevecht. Hun voorstel begint enthousiast, maar eindigt in een deceptie: de bokswedstrijd gaat er niet komen. Ze durven niet.