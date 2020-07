Crossroads wil honger naar live-muziek stillen en start met zomersessies

Het in Amerika nog in alle hevigheid rondwarende coronavirus zorgt voor lege plekken in de agenda van Crossroads Radio. De organisatie zag met lede ogen aan dat geplande tournees gecanceld werden. ,,Amerikanen mogen wel hierheen vliegen, terugreizen blijft onzeker.”

Honger naar live muziek

Mooie namen opsommen wie er waren komen optreden is zinloos. Stil blijven toekijken was voor Jos van den Boom en Bert van Kessel echter ook geen optie. ,,Onze honger naar live muziek bleef, artiesten zaten brodeloos thuis en uit die tap mocht ook weer eens bier gaan vloeien. Dat alles samen bracht ons op het idee voor de buitensessies. Buiten is er wat meer bewegingsvrijheid, de theaterzaal dient als alternatief mocht het slecht weer zijn.”

Quote Buiten is er wat meer bewegings­vrij­heid, de theater­zaal dient als alterna­tief mocht het slecht weer zijn Jos van den Boom en Bert van Kessel, Crossroads Radio

Vanaf 19 juli staan er vier sessies van Nederlandse acts gepland. Als die aanslaan volgen er nog vier. ,,Het geeft ons de kans aan te tonen dat er ook in eigen land uitstekende Americana wordt gemaakt. Stille songwriters werken buiten net wat minder. Daarom zochten we naar artiesten met ervaring publiek te vermaken. Die vonden we. De week na The Juke Joints speelt het duo Verbraak/Van Bijnen, de kleinste bigband van Nederland, in New Orleans-stijl.”

Later volgen de alternative country-artiest Eric de Vries en de van The Tumbleweeds bekende countryzanger Ruud Hermans, ex-winnaar van The Voice Sr. ,,Hij zal iedereen tijdens onze coronaroof-sessies voor zich winnen.”

De poorten gaan om 15.00 uur steeds open, om 18.00 sluiten ze. De toegang is 10 euro. Reserveren kan via het e-mailadres: info@crossroadsradio.nl.