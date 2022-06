Crossmotor gestolen in Bergen op Zoom, politie lost waarschuwingsschot en houdt zes verdachten aan

Met updateBERGEN OP ZOOM/WOENSDRECHT - Een crossmotor is zondagavond in Bergen op Zoom gestolen door meerdere daders. Daarna gingen zij ervandoor, maar één verdachte werd in de kraag gevat door omstanders. Er zijn in totaal zes verdachten aangehouden.

De motor stond bij een woning in de Koepelstraat. Bij één van de aanhoudingen is door de politie een waarschuwingsschot gelost. De melding van de diefstal kwam rond 20.55 uur binnen bij de politie.

Volgens een woordvoerster wisten omstanders in de Lekstraat, op ongeveer tien minuten loopafstand van de Koepelstraat, de verdachte aan te houden. Dat verklaart de melding van een overval in die straat, die iets na de eerste melding binnenkwam, volgens de zegsvrouw.

Volledig scherm In Woensdrecht werd een crossmotor aangetroffen toen drie verdachten werden aangehouden. Of het om het gestolen voertuig gaat wordt door de politie onderzocht. © Eye4images / Christian Traets

Overgedragen aan de politie

Door de omstanders is de verdachte overgedragen aan de politie. Hij werd naar een politiecel gebracht en verhoord. Agenten hielden later op de avond twee andere mannen aan in Bergen op Zoom. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de diefstal.

In Woensdrecht werden vervolgens op de Grindweg nog drie verdachten door de politie gepakt. Op de dezelfde weg vonden agenten ook een crossmotor. Het is nog niet duidelijk of dit het gestolen voertuig is. De motor is in beslag genomen zodat de politie dit kan onderzoeken.

Mogelijk geschoten door verdachte

Eén van de aangehouden verdachten zou volgens de politie hebben geschoten. Of dit daadwerkelijk is gebeurd wordt onderzocht. Het is niet bekend of alle daders in de kraag zijn gevat.

Volledig scherm In de Koepelstraat in Bergen op Zoom is een crossmotor gestolen door meerdere daders. Eén verdachte werd door omstanders aangehouden in de verderop gelegen Lekstraat. © Eye4images / Christian Traets

