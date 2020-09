Crisis in de luchtvaart? Echt niet voor jonge technici: ‘Banen volop straks’

Ze landen voor hun stage om de hoek bij de luchtmacht op Vliegbasis Woensdrecht of bij Fokker Techniek, maar vliegen ook uit naar KLM, Transavia, TUI of Brussels Airlines, de jongens en meiden die de mbo 4-opleiding vliegtuigtechniek volgen bij Curio. Een sector in crisis door corona? ,,Echt niet voor technici”, stelt onderwijsmanager Marleen Michielsen.

Gedreven en gedisciplineerd

Evenals Rob van den Berg, docent en stagebegeleider, erkent ze dat de veiligheidseisen in de luchtvaart nogal wat vergen van de studenten. Maar wie afstudeert is wel gedreven, gedisciplineerd en dus gewild, betoogt het Curio-duo. ,,Omdat ze hier zo nauwgezet leren werken, ziet ook chipmachinefabrikant ASML ze graag komen, net als bedrijven die on- en offshore windmolens bouwen”, weet Van den Berg.

De meesten kiezen echter bewust voor luchtvaarttechniek, in Nederland kan dat bij vijf mbo-scholen: in Hoofddorp (bij Schiphol), op Maastricht Airport, bij Deltion in Zwolle, ROC Tilburg of op Aviolanda, waar de vroegere Fokker-school overging naar ROC West-Brabant, dat sinds 2019 Curio heet. Het unieke in Hoogerheide is dat de studenten daar bij de Aircraft Maintenance & Training School (AM&TS), waar Curio mee verweven is, ook Part-certificaten kunnen halen waarmee ze in Europa aan de slag kunnen.

,,Van onze 168 studenten komen de meesten uit West-Brabant en Zeeland, maar er zit ook een jongen van 18 uit Hoorn bij die met de week van huis is omdat hij per se hier wilde studeren”, zegt Van den Berg. ,,Voor de zomer was er landelijk nog een tekort aan 300 stageplaatsen, maar wij konden al onze vierdejaars onderbrengen. Dat is niet alle scholen gelukt.”

Goede reputatie

Dat vervult Michielsen met trots. ,,Dat bewijst dat we kwaliteit leveren en een goede reputatie hebben in de branche. Maar ik ben ook bezorgd omdat zich maar 28 eerstejaars aangemeld hebben, dat was in 2019 het dubbele. Corona maakt reizen lastiger voor studenten, fysiek lesgeven ook. En het veroorzaakt een onterecht beeld alsof het nu alleen maar ellende is in de luchtvaart.”

Michielsen roept jongeren en hun ouders op zich niet te laten afschrikken. ,,Dit is tijdelijk. Ja, bedrijven als KLM moeten noodgedwongen mensen ontslaan, maar amper technici. Mede door een grote pensioenuitstroom die eraan komt. Dus over een paar jaar ontploft het qua vacatures. Intussen hebben ook vliegtuigen die stilstaan continu inspectie en onderhoud nodig.”

Veiligheid boven alles

Veiligheid gaat immers boven alles in de luchtvaart. ,,Je kunt niet een schroefje laten vallen en toch nog gebruiken”, benadrukt Van den Berg. ,,Vliegtuigtechnici werken volgens een strak protocol. Sommige studenten hebben die discipline al in zich, anderen leren het hier vanzelf. Dat is soms pittig, maar wel nodig”, stelt Michielsen.

Toch ziet Van den Berg amper studenten afhaken, de meesten ontwikkelen zich juist. ,,We krijgen zelfs complimenten van ouders dat jongeren spontaan hun eigen kamer op gaan ruimen. Juist omdat ze hier alles netjes moeten houden en dan merken dat dat veel prettiger werkt, gaan ze dat thuis ook doen”, vertelt hij geamuseerd.

Bikkelen en doorbijten

,,Het theoretische eerste jaar is bikkelen en doorbijten”, weet Michielsen. ,,Maar dat legt een onmisbare basis. Daarna groeit het enthousiasme alleen maar.” In jaar twee en drie kan er immers in de immense hal worden gesleuteld aan een Fokker 100, een Fokker F28, een F16-straaljager of een Bölkow-helikopter. De stage in het vierde jaar is vaak de gedroomde springplank naar een baan.

,,Daarom wilde een stagiair van ons die op Cyprus aan de slag was bij een luchtvaartmaatschappij niet terugkomen toen corona uitbrak, want hij kon daar een vaste aanstelling krijgen”, aldus Michielsen. ,,En een student die bij een onderhoudsbedrijf in Paramaribo werkte, maar zijn stage per se wilde afronden, heeft pas de voorlaatste vlucht terug genomen die KLM net voor de lockdown nog uitvoerde.”

Workshops in vluchtsimulator

Van den Berg en Michielsen hopen nog nieuwe instroom te lokken met de door Boeing opgezette Newton Flight Academy met vluchtsimulator die vanaf 17 november neerstrijkt in Hoogerheide. ,,Dat zijn grote containers die je uit kunt vouwen”, schetst Michielsen. Het doel is om met workshops de jeugd warm te krijgen voor een opleiding en baan in de luchtvaart.

,,Vmbo- en vo-scholen uit West-Brabant kunnen hier een ochtend of middag les krijgen. Ook over het maken van een vluchtplan of werken met composiet voor vliegtuigrompen. Er zijn 25 sessies met 25 studenten vanaf 15 jaar voorzien. Docenten krijgen training van Boeing om de workshops mee te begeleiden”, aldus Michielsen.

Alles in de hoop dat jongeren kiezen voor vliegtuigtechniek met een leuke stage en baan in het vooruitzicht. En als bonus voor de ouders in de tussentijd een opgeruimde tienerkamer.

