Crisis? Gelukkig is daar de geestelijk verzorger

Nieuwe afspraken over terrassen hard nodig

6:06 BERGEN OP ZOOM - Bergen op Zoom is hard toe aan nieuwe, betere afspraken over de terrassen in de historische binnenstad. Want de regeltjes zoals die in 2004 ooit zijn opgesteld zijn volledig achterhaald. En niemand houdt zich er nog aan. ,,We willen er met de ondernemers over in gesprek.”