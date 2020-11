‘Creabea’ zijn is hip: gouden tijden voor de hobbywinkels

85 bewoners van Nieuwe ABG hebben corona, maar verpleeg­huis blijft open: ‘Sluiting willen we koste wat kost voorkomen’

13 november BERGEN OP ZOOM - Woonzorgcentrum het Nieuwe ABG in het centrum van Bergen op Zoom is zwaar getroffen door het coronavirus. Zeker 85 van de 160 bewoners zijn positief getest en 50 medewerkers zitten thuis in quarantaine. Toch blijft de zorg draaien. En gaat het verpleeghuis voorlopig niet op slot. ,,Medewerkers van andere locaties springen de komende dagen bij”, zegt bestuurder Conny Helder van tanteLouise.