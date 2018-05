Crash-Cessna naar Woensdrecht voor onderzoek

Lessen

Volgens woordvoerder Sara Vernooij van de OVV kan het onderzoek naar de toedracht in dit soort gevallen een jaar vergen. ,,Als wij wrakstukken moeten bestuderen, wordt dat wel vaker op Woensdrecht gedaan. Voor ons als Onderzoeksraad is het belangrijkste of uit zo'n ongeval lessen geleerd kunnen worden voor de toekomst. Als dat niet zo is, wordt het een verkorte rapportage, is dat wel zo, doen we dat diepgravend."