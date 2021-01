Corry werkt 50 jaar als kraamverzorgster: ‘Zo’n ouwe taart hoefde ik niet aan m’n bed. Nu ben ik er zelf één’

Zwanger tijdens de coronacri­sis: een samenhang van onzekerhe­den

23 augustus ‘We weten natuurlijk nog niet hoe het in oktober zal zijn, maar zoals het er nu naar uitziet...’ Deze zin horen we de afgelopen tijd vaak van zorgverleners en andere betrokkenen bij onze zwangerschap. Net zoiets als: ‘Als het zo blijft met de coronacrisis is er niets aan de hand, maar het kan ook zomaar anders zijn.’ Allemaal logisch, maar de onzekerheid wordt er niet minder om.