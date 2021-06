Corrie Nieuwkoop-Lokers: ‘Ik kan niet bij een vereniging zitten zonder me ervoor in te zetten’

Het begon bij de korfbalvereniging toen ze een jaar of twaalf was. ,,Dan zit je al snel in de jeugdcommissie en groei je uiteindelijk door tot het gewone bestuur”, vertelt ze. Toen ze in Dinteloord ging wonen met haar man en kinderen hielp vrijwilligerswerk haar te wennen aan haar nieuwe woonplaats. Daar ging ze in de ouderraad en later in het bestuur van de Groen van Prinstererschool. Bij de kerk was ze ouderling en scriba en later maakte ze deel uit van de liturgiecommissie en de activiteitencommissie. ,,Al lag dat laatste natuurlijk een beetje stil het afgelopen jaar.” Bij de Voorleesexpress leest ze voor aan kinderen met een taalachterstand.



,,Op een gegeven moment raak je ermee besmet en zeg je niet snel nee. Ik vind het vooral allemaal erg leuk om te doen, het voelt niet alsof ik tijd moet inleveren. Het behoort voor mij tot mijn taken. Ik kan niet bij een vereniging zitten zonder me ervoor in te zetten. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, is het allemaal wat makkelijker. Je ontmoet door vrijwilligerswerk ook leuke, enthousiaste mensen. Je doet het nooit alleen. Ik ben nog lang niet van plan om te stoppen.”