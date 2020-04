Coronaslak als symbool voor de bizarre tijd waar we langzaam doorheen kruipen

Niet één maar twee 'Aus­sie-drugslabs' in Bergen op Zoom

11:54 BREDA - Niet alleen het drugslab aan de Fianestraat in Bergen op Zoom is gebruikt voor de productie van xtc voor de Australische markt. Donderdag bleek bij de rechtbank in Breda dat ook een drugslab in de Weststraat gelieerd is aan het zogenoemde Aussie-lab.