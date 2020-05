Coronaproof vergaderen? De Bergse politiek gaat het toneel op

Overleeft de bios corona? ‘Als dit nog zes weken duurt, kunnen we opdoeken’

5:59 BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL/ETTEN-LEUR -Zijn bioscopen overleefden de komst van de videoband, van de dvd, van Netflix. Maar nooit eerder stond Carlo Lambregts oog in oog met zó’n grote bedreiging voor zijn filmzalen als de corona-epidemie. ,,Als dit nog zes weken duurt, kunnen we opdoeken”, zegt hij over zijn C-Cinema’s in Bergen op Zoom, Roosendaal en Etten-Leur.