Corona-uitbraak in Hoogerheide roept veel vragen op bij inwoners

HOOGERHEIDE - De corona-uitbraak in verpleeghuis Heideduin in Hoogerheide roept vragen op bij inwoners. Hoewel Heideduin al weken op slot zit voor bezoek, zien inwoners tot hun verbazing nog steeds taxi's bij het zorgcentrum stoppen om ouderen -van buiten Heideduin- deel te laten nemen aan de dagbesteding.

Ook vrijwilligers lopen, ondanks de corona in Heideduin, nog altijd in en uit, melden inwoners aan deze krant. De angst is dat het aantal besmettingen zowel in als buiten het verpleeghuis zal toenemen.

Twee weken geleden werd bekend dat het virus was binnengedrongen in deze ouderenhuisvesting van tanteLouise. In een paar dagen tijd overleden drie bewoners aan corona.

Woordvoerder Marc Molenaars van tanteLouise bevestigt dat de dagbesteding nog steeds open is voor ouderen van buiten Heideduin en dat zij met taxi's naar het zorgcentrum gebracht worden.

Dagbesteding draait door onder strikt protocol

,,Dat gebeurt volgens strikt protocol dat bekend is bij de taxichauffeurs. Het gaat uitsluitend om ouderen met een zware zorgindicatie voor wie dagbesteding heel belangrijk is. Zij komen via een aparte ingang Heideduin binnen en verblijven in een eigen ruimte die geïsoleerd is van alle andere bewoners. Voordat ze naar binnen gaan, worden ze gecheckt door zorgmedewerkers.” Ook in andere huizen van tanteLouise draait de dagbesteding op deze manier door.

Volgens Molenaars zitten veruit de meeste vrijwilligers van Heideduin verplicht thuis. Maar het klopt dat een aantal vrijwilligers nog steeds bijspringt. ,,Dat zijn mensen die een wezenlijke rol vervullen ter ondersteuning van verpleegkundigen en zodoende deel uitmaken van het team. Op piekmomenten assisteren zij bijvoorbeeld in de woonkamers.”

Te rooskleurig?

Familie van een aan corona overleden bewoonster in Heideduin heeft stellig de indruk dat tanteLouise de corona-uitbraak naar buiten toe te rooskleurig voorstelt. In plaats van drie overlijdens zouden er in het weekend van 18 en 19 april vijf bewoners zijn gestorven en zou het aantal besmettingen -afgaande op het aantal corona-meldingen op de deuren van bewoners- hoger zijn dan de officiële cijfers.

Molenaars zegt dat tanteLouise geen enkele reden heeft om ’geheimzinnig’ te doen over besmettingen. Totaal zijn er nu vijf bewoners overleden aan corona. Maar in het bewuste weekend waren er wel degelijk drie overlijdens, zegt hij.