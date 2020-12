Corona-uitbraak geluwd: ZuidWestHoek College gaat maandag weer open

Zwaar besluit, gewenst effect

,,Het was een zwaar besluit, maar heeft wel het gewenste effect gehad”, zegt directeur Guus Haelermans nu. ,,De negatieve trend is doorbroken, het aantal besmettingen is voldoende afgenomen. Daarom hebben we woensdag besloten dat we aanstaande maandag weer open gaan.” Donderdagochtend zijn alle medewerkers, ouders en leerlingen daarover ingelicht.