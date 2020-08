Corona treft Lambertijnenhof in Bergen op Zoom: ‘Dit is pittig voor onze bewoners’

BERGEN OP ZOOM - Op Lambertijnenhof in Bergen op Zoom is vorige week onder personeel van twee woningen van dit zorgcomplex corona opgedoken, bevestigt woordvoerder René van Donschot.

Uit voorzorg is bezoek bij deze twee geschakelde woningen niet meer toegestaan en werkt personeel daar met bijvoorbeeld mondkapjes en handschoenen.

Vast team

Quote We treffen we nu heel specifiek en supersnel maatrege­len op maat René van Donschot, S & L Zorg In de huizen werkt nu een vast team en ook blijven de bewoners zoveel mogelijk thuis om verdere verspreiding tegen te gaan. ,,Een wandeling in de directe omgeving onder begeleiding kan nog wel”, aldus de woordvoerder. ,,Het is met name voor de bewoners heel pittig dit mee te maken.”

De maatregelen gelden voor veertien dagen. ,,In plaats van Lambertijnenhof in zijn geheel op slot te doen zoals in het begin treffen we nu heel specifiek en supersnel maatregelen op maat. Als er geen besmettingen bijkomen, vervallen deze extra maatregelen na die veertien dagen weer.”

Sterrebos

Van Donschot: ,,In de afgelopen maanden zijn er bij bewoners van S&L Zorg (Lambertijnenhof en Sterrebos in Roosendaal) 53 tests uitgevoerd op het coronavirus. Eerder dit jaar bleken vier bewoners, allen woonachtig in dezelfde groepswoning in zorgwijk Sterrebos besmet te zijn met het coronavirus. Inmiddels zijn ze weer beter.”

En vervolgt hij: ,,Momenteel is een vijfde bewoner van S&L Zorg, woonachtig op locatie Sterrebos, positief getest op het coronavirus. Deze bewoner is overgebracht naar een pand dat speciaal is ingericht als thuisisolatiepand. Ook dat doen we om verspreiding tegen te gaan.”

Getest

De afgelopen maanden zijn 76 medewerkers getest op het coronavirus. ,,De meeste medewerkers waren gelukkig niet besmet. Zeven medewerkers bleken wel besmet te zijn. Direct bij het vermoeden van een besmetting met het coronavirus gaat een medewerker in thuisquarantaine.” Dat is nu met deze twee personeelsleden ook gebeurd.

