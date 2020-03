Corona-oproep: ‘Fietser, train alléén, niet in groepjes’, zegt Koos Moerenhout

Voorzitter Peter van Helvoort van De Pionier uit Raamsdonksveer zit op dezelfde lijn. ,,We willen dat het niet meer gebeurt. En wie van ons toch nog gaat in een groepje, dan niet in clubtenue. Dat is ongepast naar onze sponsors. Je merkt gelukkig dat ook wie laconiek was, de ernst gaat beseffen. Onze spinningmarathon was al van maart naar april geschoven, maar dat wordt toch 2021. Laat ons het juiste perspectief houden, het is maar een hobby.”