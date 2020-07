Corona nekt evenementenbedrijf JMT: honderd Dinteloorders zijn hun baan kwijt

Bergse bios haakt aan bij Zeeuws festival Film by the Sea

8 juli BERGEN OP ZOOM - Het Zeeuwse festival Film by the Sea wordt dit jaar ook een beetje Film bij de Kiek. De corona-editie 2020 van het evenement, met bijpassende poster van een Zeeuws meisje met mondkapje, steekt de provinciegrens over naar de Bergse Cinema Kiek in de Pot.