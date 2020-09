Corona kost al bijna kwart miljoen, rode cijfers dreigen voor Woensdrecht

Het kabinet trekt 777 miljoen uit om gemeenten en GGD’s te compenseren voor extra corona-uitgaven, maar de verdeling is nog niet bekend. Het verwachte tekort van 169 mille over 2020 kan dus nog hoger of lager uitvallen, zegt wethouder Henk Kielman. De zes raadsfracties uitten donderdag hun zorgen, Kielman deelt die. ,,Maar zo’n schok als vorig jaar gaan we niet beleven.”

In 2019 dook Woensdrecht 2,2 miljoen in het rood door verplichte uitgaven voor jeugdzorg en huishoudelijke hulp. Dus werden voor 2020 al hogere kosten ingecalculeerd, maar nu leidt corona tot een nieuwe verliespost: al 238.976 euro per 1 juli.

Minder huur en toeristenbelasting

Zo is van maart tot juli de huur voor MFC’s (25.000 euro) en sportaccommodaties (20.000 euro) kwijtgescholden. Ook leerlingenvervoer (23 mille) en beschermingsmiddelen lopen in de papieren. Voor 250.000 euro gemiste toeristenbelasting is al wel 101.000 euro rijkshulp ingeboekt. De vraag is hoe de corona-kosten en compensatie zich in kwartaal drie ontwikkelen.

Daarnaast voorziet Kielman een tekort van een ton op de afvalverwerking. ,,Die wordt duurder en moeten we kostendekkend krijgen. De vervuiler betaalt al meer, het variabel tarief voor restafval kan verder omhoog, maar niet oneindig, anders stijgt het dumprisico. We moeten nadenken over een hoger vast recht, want ook de gft-bak ophalen en de milieustraat kosten geld.” Voor het VVD-idee om goed scheiden te belonen, is geen geld.

Hulp in huis eng tijdens corona-piek

De jeugdzorgkosten lopen dit jaar in de pas, maar de aanvragen voor huishoudelijke hulp blijven binnenstromen. ,,In kwartaal één stegen die net zo snel als vorig jaar, in de corona-piek vlakte het af omdat mensen het eng vonden om anderen in huis te krijgen. Maar sinds juli gaat het weer hard”, weet wethouder Lars van der Beek. ,,En in 2021 komt er nog meer op ons af, dat ziet er toch somber uit.”

Toch verwacht Kielman tot 2024 zwarte totaalcijfers. ,,Maar we balanceren rond de nullijn”, erkent hij. Mogelijke tegenvaller worden stijgende bijstandskosten als er door corona faillissementen en ontslagen vallen.

Twee keer 50 mille voor Fiets- en Wielerplan Woensdrecht



HOOGERHEIDE - Voor de ambitie om aan de weg te blijven timmeren als fiets- en wielergemeente, trekt Woensdrecht ook in 2021 en 2022 jaarlijks 50.000 euro uit.



De twee keer 50 mille voor voortzetting van het Fiets- en Wielerplan, dat inhoudelijk nog niet is uitgewerkt, staat in de perspectievennota 2020-2024. ,,Vreemd om nu al dat budget goed te keuren, terwijl er nog geen beleid is", vond Thierry de Heer (D66). ,,En het gaat niet naar het WK veldrijden, maar wel naar andere evenementen. Waar is de aandacht voor gewone fietsers?”



Ook Ludo Bolders (AKT) uitte twijfels. ,,Kijk meer naar recreatie, in plaats van alleen wielerkoersen.” CDA’er Ad Pijnen opperde fietsroutes om recreatie-ondernemers te steunen.



Allemaal mogelijkheden, aldus wethouder Jeffrey van Agtmaal. ,,Die invulling is aan de gemeenteraad. In het najaar komt er info-avond over.” De coalitie van ABZ, CDA en VVD steunde de perspectievennota inclusief het fiets- en wielerplan. D66 en PvdA gingen akkoord met de nota, niet met fietsbudget. AKT stemde tegen de hele nota vanwege de vele onzekerheden.

