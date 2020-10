Corona knalt nu ook in Woensdrecht: van 96 besmettingen sinds maart nu in twee weken naar 129

HOOGERHEIDE - De tweede coronagolf slaat keihard toe in de gemeente Woensdrecht. In twee weken steeg het aantal besmettingen met liefst 33 gevallen naar 129 in totaal sinds maart.

Bij het begin van de pandemie bleef Woensdrecht lang gespaard van het eerste coronageval, ook later vielen de cijfers mee. Tot het virus onlangs aan een opleving begon. ,,33 personen erbij in zo’n korte tijd is echt een forse stijging. Het schuift van de leeftijd tussen 19 en 59 jaar ook naar oudere groepen”, meldt burgemeester Steven Adriaansen.

Nog geen clusters

,,Ik verwacht komende anderhalve week zeker nog meer besmettingen, maar van een cluster is bij ons nog geen sprake. Ook niet in het onderwijs, al is er één besmetting bij het ZuidWestHoek College. En gelukkig zitten we qua ziekenhuisopnames vrijwel op nul.”

Inzake mondkapjes sluit Adriaansen zich aan bij het dringende advies van Rijk en Veiligheidsregio. ,,Extra lokale maatregelen nemen we alleen bij een zeer dringende aanleiding.”

Op de vraag van Ruud Gaarkeuken (PvdA) of minima een tegemoetkoming krijgen voor mondkapjes, zegt wethouder Lars van der Beek dat er kapjes worden verspreid via de pakketten van de Voedselbank. ,,Onderzocht wordt nog hoe we overige minima kunnen bereiken. Dat kunnen we betalen uit de coronabijdrage van het rijk.”

Belgische winkelaars in Putte

Handhavers letten op de afstandseisen als het druk is bij winkels in Putte, maar volgens Adriaansen is controleren of Belgische klanten uit besmet gebied komen niet mogelijk. ,,De grens is fysiek niet dicht, dus dat kan wettelijk gewoon niet. Maandag hebben we verder overleg met de grensgemeenten en de gouverneur van Antwerpen.”

De burgemeester merkt dat evenementen organiseren steeds lastiger wordt. ,,We bekijken steeds wat wel of niet kan en wat verstandig is. Mag het? En moeten we het willen? Volgende week spreken we ook weer met de carnavalsclubs. Er zijn wel wat opties, maar we willen als regio één lijn trekken om geen waterbedeffect te krijgen.”

‘Sint slaat Woensdrecht niet over’

Een traditionele sinterklaasintocht zit er volgens Adriaansen niet in. ,,Maar de creativiteit bij de comités is groot en ik heb uit betrouwbare bron vanuit Spanje vernomen dat de Sint Woensdrecht niet overslaat, maar het zal dit jaar wel anders dan anders zijn.”