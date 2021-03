Corona in humor verpakt: Bergenaren maken pakkende video’s met serieuze boodschap

Vmbo is populair­der dan ooit bij West-Brabantse scholieren

22 maart WEST-BRABANT - Van loting op middelbare scholen, zoals in de regio Breda, is in West-Brabant geen sprake. Wel lijken typische vmbo-scholen zoals Steenspil in Halsteren populairder dan ooit. En dat tegen de landelijke trend in, waarbij steeds meer leerlingen met een vmbo/mavo advies juist kiezen voor een mavo-, havo-, vwo-school.