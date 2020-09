Corona genadeklap voor katholiek kerkbezoek? ‘Onze kerken zitten vol, mensen blijven komen’

Neem de zondagsviering in de Onze Lieve Vrouwe van Lourdeskerk. In pre-coronatijd zaten daar 200 tot 250 gelovigen in de banken; nu zijn het er na telefonische reservering ongeveer 115. ,,De ruimte die, met in achtneming van de anderhalve meter beschikbaar is, wordt ten volle benut.” Parochianen die niet terecht kunnen in de Lourdes, wonen volgens Hagedoorn geregeld de dienst bij in de grotere Sint Gertrudiskerk op de Grote Markt. Een soort van overloop dus.