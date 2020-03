Corona: geen bezoek meer voor ouderen in huizen tanteLouise

De zorginstelling neemt de maatregel met pijn in het hart, maar gezien het rap oplopende aantal besmettingen -zowel in Brabant als landelijk- is sluiting onvermijdelijk, aldus Marc Molenaars van tanteLouise.

De bezoekregeling was al ingeperkt vanwege het virus. In plaats van maximaal twee bezoekers per bewoner, was tanteLouise al teruggegaan naar één bezoeker per cliënt per dag. In de praktijk leidde de bezoekregeling tot de nodige discussie en onduidelijkheid, zegt Molenaars. ,,Mensen die bijvoorbeeld toch met z'n vieren naar binnen wilden en een echtpaar dat 75 kilometer had gereden om op bezoek te gaan, maar die dan toch niet met z'n tweeën het huis in mogen.” Daar wordt niemand gelukkig van, wil Molenaars maar zeggen.