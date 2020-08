Corona en Offerfeest: El Feth Moskee in Bergen op Zoom twee weken dicht uit voorzorg

‘Gebouw in quarantaine’

,,Een week geleden zag het er nog positief uit en dachten we dat de moskee tijdens het feest open kon blijven voor gebeden en vrijwilligers", zegt bestuurssecretaris Najib El-Alloushi. ,,Maar nu de besmettingen overal toenemen wordt het te link. Daarom doen we het gebouw tijdelijk in quarantaine."

Families bij elkaar thuis op bezoek

Belangrijke factor bij het besluit is dat tijdens het Offerfeest, dat vrijdag is begonnen, Marokkaanse gezinnen uit heel Nederland en België naar familie in Bergen op Zoom komen - en andersom - en elkaar thuis opzoeken, zegt de secretaris. ,,In een tijd van besmettingen is dat voor ons reden om het gebouw tijdelijk te sluiten."