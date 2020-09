Corona duwt Bergen op Zoom verder in de rode cijfers

De armlastige gemeente, met een schuldenlast van bijna 300 miljoen, heeft de financiële gevolgen van corona voor zover mogelijk in kaart gebracht. Grofweg is berekend dat Bergen op Zoom dit jaar vier miljoen euro uitgeeft aan de coronacrisis.

Financiële compensatie

Van de rijksoverheid komt vooralsnog een kleine drie miljoen euro binnen, ter financiële compensatie. Het begrotingstekort over 2020 was al geraamd op ruim vijf miljoen euro. Daar komt nu nog tenminste een miljoen euro bovenop.

Veel is nog onduidelijk. Zo heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken deze week bekendgemaakt dat er 777 miljoen extra gaat naar lokale overheden. Er komen miljoenen beschikbaar voor de GGD’en en ook voor de extra inzet van boa’s komt geld beschikbaar en het rijk heeft tevens oog voor de gederfde inkomsten van parkeergelden en toeristenbelasting.

,,Hoeveel Bergen op Zoom extra ontvangt is nog niet bekend”, zegt woordvoerder Erwin Stander. ,,Het is dus lastig rekenen. De cijfers die we presenteren, is het beeld dat we nu hebben, maar volgende week kan het weer anders zijn.”

Hoop op extra miljoenen van rijk

Bergen op Zoom gaat er wel vanuit dat er nog miljoenen richting stad komen. Als dat niet gebeurt, is het leed nauwelijks te overzien. Zo verwacht Bergen op Zoom vanaf 1 juni nog bijna een miljoen euro mis te lopen aan inkomsten uit parkeergelden en toeristenbelasting. Tot 1 juni zijn die gederfde inkomsten honderd procent door het rijk vergoed, als dat voor de tweede helft van het jaar niet gebeurt loopt het tekort vanwege corona nog veel verder op.

Ook zijn veel kosten gemaakt om de gezondheidscrisis te bestrijden. De extra uitgaven aan de GGD lopen voor Bergen op Zoom in het ergste geval op tot ruim twee miljoen euro heeft de GGD West-Brabant berekend. ,,De gemeente verwacht dat die kosten vergoed worden door het rijk, maar helemaal zeker is dat nog niet”, zegt Stander.

Meer uitkeringstrekkers door corona

Dan is er als gevolg van het virus ook een stijging in de werkloosheid te betreuren in Bergen op Zoom en zijn er meer inwoners in de bijstand beland. In totaal schat de gemeente dat er in 2020 ruim twee miljoen extra uitgegeven wordt aan sociale uitkeringen. Ook hiervan verwacht Bergen op Zoom compensatie van het rijk te ontvangen.

De extra inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) bij onder meer de Heide in Bergen op Zoom kost de stad 31.000 euro, ook daar staat nog geen vergoeding tegenover.

Financiële onzekerheid

,,De verdere ontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis zijn nog erg onzeker”, laat burgemeester Frank Petter schriftelijk weten aan de gemeenteraad. ,,De gevolgen zijn nog steeds merkbaar en vragen om vervolg van compensaties.”

Bergen op Zoom houdt er rekening mee dat er ook in 2021 nog extra kosten gemaakt moeten worden voor corona. In de begroting voor volgend jaar wordt dat apart inzichtelijk gemaakt. Van het college van burgemeester en wethouders was gisteren niemand bereikbaar om een toelichting te geven op de financiële coronacijfers.