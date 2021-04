Corona door de ogen van West-Brabantse kunstenaars

Inzendingen van lezersWEST-BRABANT - We hebben het geweten, dat we een oproep deden aan kunstenaars uit West-Brabant om een werk in te sturen met het thema ‘De zware stempel die corona drukt op ons leven’. We wilden deze beroepsgroep een podium bieden en daar is dankbaar gebruik van gemaakt. Met veel enthousiasme zijn kunstenaars aan de slag gegaan, of ze hadden al een werk gemaakt en hebben dat ingestuurd.

Kunstenaars, schrijvers en artiesten hebben het zwaar. Uit deze hoek klinkt geen protest al missen ze de mogelijkheid om hun werk te laten zien of horen. Geen exposities, geen optredens en dat heeft grote gevolgen voor hun inkomsten.

Wat zij wel hebben is de mogelijkheid om via de kunst hoop, troost en wat houvast te bieden. Want kunst zet je aan het denken, het kan zorgen voor herkenning van gevoelens, of helpen met de situatie om te gaan.

‘Omzwerving’

Quote Via hun werken kunnen de kunste­naars hoop, troost en wat houvast bieden ,,Afgelopen jaar beleven we als een omzwerving. Onze hoop is terug te keren naar het leven dat we gewend waren”, zegt Paul Hermans uit Bavel bij zijn schilderij. Iedere kunstenaar geeft zijn eigen interpretatie aan de huidige situatie.



,,Tijdens de eerste Lockdown zat iedereen op dezelfde golfengte wat betreft de maatregelen, krachtig, strijdvaardig en met de juiste instelling: we gaan dit virus er samen onder krijgen! Een jaar later is iedereen helaas verdeeld, de kracht om door te zetten bladdert steeds verder af, net als in mijn schilderij", zegt Ans Kavelaars uit Breda bij haar werk.

‘Het optimisme raakt op’

Suzana Jovanovic uit Putte noemt dit een zware tijd van verdriet, eenzaamheid, teleurstelling, burn-out, faillisimenten en dehumanisering. ,,Een periode waar vele branches van onze samenleving er niet meer toe doen, zoals kunst en cultuur. Mensen lijden eronder...energie en optimisme raakt op.”

Eva Luijkx en Gertrude van der Linden van Papier Souvenir uit Wouw hebben ook alle veerkracht nodig: ,,Onze ondernemerszin wordt danig op de proef gesteld. Ondernemen vanachter je computer is toch een ander verhaal dan op pad gaan, mensen ontmoeten en je producten laten zien.’’



,,Desalniettemin zien wij de toekomt weer positief tegemoet. Er druppelen wat opdrachten binnen. De uitgestelde projecten lijken nu toch doorgang te krijgen. Onze hoofden zitten vol met goede ideeën. We gaan ervan uit dat we snel weer de mensen ontmoeten waarmee we zo graag samenwerken.”

We hopen dat we met dit podium de culturele sector een duwtje in de rug hebben gegeven. Voor wie interesse heeft in een werk of meer wil zien van de kunstenaar, bij de meeste staat de website vermeld.

Het balkon, Walter Hagenaars

Volledig scherm © Walter Hagenaars

Bergenaar Walter Hagenaars liet zich in het voorjaar van 2020 inspireren door de beelden uit Italië. Hij schilderde ‘Het Balkon’ (olieverf op linnen, 80x80 cm), voorstellende een violist in lockdown, spelende op een balkon. Het balkonhek in de energieke art-niveaustijl beeldt het nieuwe normale- en culturele leven uit, dat we na deze zware tijd weer mogen gaan genieten.

Zijn expositie Pencil no 1 bij galerie/atelier Peter Franssen in Bergen op Zoom, is verplaatst van deze maand naar oktober.

They try so hard to help us when we need them, Carola Kayen-Mouthaan

Volledig scherm © Carola Kayen-Mouthaan

Fine Art Fotograaf Carola Kayen-Mouthaan uit Heijningen wilde in deze zware tijden alle medewerkers in de zorg een steuntje in de rug geven en hun haar dankbaarheid en respect tonen. ,,Hoe kon ik dit als fotograaf beter doen dan met een hele speciale fotoserie. Ik ben opzoek gegaan naar mensen in de zorg die bereid waren om mee te werken. Ik wilde heel graag de emotie van hun dagelijks leven naar voren brengen.’’

,,Toen Collin bij mij in de studio kwam en wij in gesprek kwamen, voelde ik bij hem echt de wanhoop en eigenlijk ook de frustratie van het hele Covid 19 verhaal in zijn woorden. In het begin van Covid waren mensen vol lof tegenover het verplegend personeel. Inmiddels is dat omgekeerd zo vertelde Collin mij, ‘nu kunnen we een middelvinger krijgen’.’’

,,Dit raakte mij zo dat ik besloot deze foto te maken, door hem op deze manier op een grote wereldbol te zetten wilde ik proberen duidelijk te maken hoe hopeloos en moe alle mensen in de zorg zijn. En dat de wereld moet begrijpen dat als zij er niet zijn, zij hun werk niet doen, we een heel groot probleem hebben als wij zelf of onze naasten ziek worden van de covid 19.

Wat corona ons leerde, Kim ter Horst

Volledig scherm © Kim ter Horst

‘Wat kapot gaat proberen we dan maar te maken. Ook al weten we niet hoe het werkt. We proberen.’ Dat schrijft de 23-jarige Kim ter Horst uit Roosendaal bij dit werk. Zij is vierdejaars illustratie student aan Willem de Kooning academie.

Ze maakte tijdens de pandemie een klein illustratieboekje met eigen corona-illustraties, waar dit er een van is. ,,Thuis proberen we van een pandemie het beste te maken. Met een lach en een traan. Ik heb mezelf in een redelijk gunstige positie gevonden. Iedereen is zonder meer getroffen en ik heb er ook last van gehad. Maar ik besef hoe blij ik mag zijn met de connecties die ik toch heb, de zekerheid over mensen om mij heen en hun banen, geen ernstig ziektegevallen in mijn omgeving en mijn studie is gewoon doorgegaan.’’

,,Elk uitstapje, elke lichtpuntje absorbeer ik als een spons, om het optimisme instant te houden. We moeten het nog even volhouden, maar ik ben hoopvol naar de toekomst. Want het gaat echt weer beter worden!”

Maart 2021, Corina van Steenhoven

Volledig scherm © Corina van Steenhoven Maart 2021

Het oog loert

Het oog ziet

Het oog ziet anders

Al oogt het het-zelf

Bruin geel zand

Maken strepen op het doek

Geen extra kleuren

Om nog aan te vullen

Dunner en dunner

Het pallet pakt zich

Koortsachtig in

En stroomt koortsachtig uit.

Daar liggen de geesten

Op de loer die zelfstandig

Wanen realiseren

Met de eiwitten mee.

Het geheel is deel

Van eigen-geschiedenis

Al lang van verder weg

Al lang van meer gebroken

De kraanvogel verliest

De oriëntatie en geluid

Ebt weg door de vloed

Van impulsen

De verf stroomt verdund

Door sloten en beken

Naar oceanen waar alles

Samen komt of nooit

Meanderend in kleuren

Met eigen textuur

Zich mengend

Tot die Ene.

Maart 2021 heeft Corina van Steenhoven uit Rijen laag op laag geschilderd, onderwijl schreef ze het gedicht dat dezelfde titel kreeg.. ,,Iemand zeer nabij was stervende in deze isolerende Coronatijd. Het schilderen en het dichten gaan gelijktijdig. Ze versterken elkaar. De honderd kraanvogels die boven me vliegen, brengen troost en verwondering. De woorden en het beeld raken mijn ziel. Een heel boeiend proces om zowel in verf als in woorden uitdrukking te geven aan de huidige periode.”

Wijnkunstjes, Anouk Gunter

Volledig scherm © Anouk Gunter

Anouk Gunter uit Roosendaal vindt het heerlijk om zich op te sluiten met mooie muziek op haar zolderatelier. In het begin gaf de lockdown haar veel rust. Na een tijd ging het irriteren.

,,Alle familieleden veel thuis, onrust en de schilderdoeken raakten op. Dan maar wat anders proberen en als wijnliefhebber kwam ik al gauw op wijnkistjes uit. Heb een hele reeks gemaakt. Deze zegt het meest over mijn Coronagevoel; ik zou het liefst in zo’n doosje willen kruipen en alle ruis om me heen vergeten. Creatief zijn in deze periode zie ik als een zegen maar ik hoop dat we gauw weer allemaal “buiten mogen gaan spelen.”

Corona, dramatiek, verdriet en leed, opdat je het niet vergeet, Hans Crul

Volledig scherm © Hans Crul

Hans Crul maakte dit werk in juni 2000. Nadien raakte hij besmet met het coronavirus. ,,Voor mezelf zal ik het derhalve dan ook nooit meer vergeten.” Crul voorziet zijn werken altijd van wat toepasselijke dichtregels. ,,Het spreekt voor zich wat de bedoeling van de afbeelding is: aandacht voor corona, het virus, de afbrokkelende wereld, angst voor de toekomst, angst voor de veiligheid van onze kinderen......dramatiek, verdriet en leed.”

‘...when this is blown over...’, René Kools

Volledig scherm © Rene Kools

‘Weer naar het oude normaal. Kon iemand maar dat virus wegblazen', dat is de korte en krachtige omschrijving van kunstenaar René Kools uit Bergen op Zoom bij dit werk.

Invisible pain, Suzana Jovanovic

Volledig scherm © Suzana Jovanovic

Deze periode van corona beleeft Suzana Jovanovic uit Putte als een tijd van verdriet, eenzaamheid, teleurstelling, burn-out, faillissementen en dehumanisering. ,,Een periode waar vele branches van onze samenleving er niet meer toe doen, zoals kunst en cultuur. Mensen lijden eronder...energie en optimisme raakt op, zoals die luciferstokjes op mijn schilderij afgebeeld.”

De zware stempel, Kees Habraken

Volledig scherm © Kees Habraken

Bredanaar Kees Habraken is geïnspireerd door het thema van dit kunstproject 'De zware stempel die corona op ons leven drukt’. Hij legt uit: ,,De jongeman, een visser uit het Zuiden van Tanzania, straalt enorme kracht uit, niet alleen fysiek maar ook ‘overlevingskracht’. Toch was het voor hem geen ‘zware stempel’, maar hij straalde juist energie en blijheid uit.’’

,,Met dit schilderij wil ik de westerling uitdagen met een ruimere, meer inclusieve blik naar onze eigen situatie te kijken en te relativeren. Ik ontmoette deze jongen tijdens een van mijn vele reizen. Naar aanleiding van die reizen maak ik schilderijen steeds met het terugkerende thema Ontmoetingen en emoties.”

Beestenboel naar Carnaval des Animaux, Niels Lous

Volledig scherm © Niels Lous

Niels Lous uit Oosterhout dacht aan de regelmaat die door de pandemie is verstoord. Alles is ineens anders. Mensen zijn onmachtig en verward, de tegenstellingen zijn groot. Tegen de beperkingen kwamen demonstraties en zelfs rellen. Lous omschrijft het als een beestenboel. Toch blijft hij positief: ,,Hoop doet leven.”

Wat zou de architectonisch vormgever de situatie graag veranderen in een feestelijke, die van het Carnaval des Animaux. Hij heeft op zijn manier de overgang van opgelegde gebondenheid naar vrijheid vastgelegd.

De Golf, Hanneke Adelaar

Volledig scherm © Hanneke Adelaar

De collega met de titel De Golf is door Hanneke Adelaar uit Breda opgebouwd uit handgeknipte cirkels. Het werk is onderdeel van de serie Tijd. Ze legt uit: ,,Het verbeeldt de manier waarop de tijd zich aan ons voordoet. Soms kalm kabbelend, soms heftig en dreigend. Bij deze golf kun je je afvragen wat we zien als hij voorbij is. Meer golven? Verwoesting? Rust en kalmte?"

Niets te doen, Marja Magielse

Volledig scherm © Marja Machielse

,,Soms heb ik niets te doen", zegt Marja Magielse uit Breda. ,,Voor coronatijd kwam dat sporadisch voor. Ik had altijd iets te doen. Doordat mijn ‘klupjes’ gestopt zijn en ik veel minder fysiek contact heb met familie en vrienden valt er soms ‘een gat’ van niets doen. Maar dat vind ik eigenlijk best lekker.” Met die gedachten maakte de deze grafiek-collage.

Zoönosen II, Mirjam Verdonk

Volledig scherm © Mirjam Verdonk

Ondanks dat Mirjam Verdonk uit de zorg komt, had ze vrij weinig kennis over Zoönosen. Dat merkte de kunstenaar toen ze zich erin ging verdiepen. ,,Natuurlijk wist ik wel dat virussen konden overspringen van dier naar mens maar dat bijna al onze virusziekten daar vandaan komen was nooit zo diep tot mij doorgedrongen. Naïef misschien.’’

,,Ik was al veel langer voor de pandemie bezig met de vraag of ik vlees eten voor mijzelf nog kon verantwoorden en het antwoord daarop werd steeds duidelijker een neen. Megastallen, onze slechte omgang met het dier als product (dierenleed), de slacht en de negatieve invloed op het milieu en ons klimaat door de intensieve veeteelt spelen een grote rol in deze beslissing. De huidige pandemie was voor mij het laatste zetje.’’

,,In deze collage heb ik geprobeerd om te laten zien hoe wankel het systeem is wat we op dit moment hebben in relatie tot het dierenrijk, waar we dan uiteindelijk zelf ook toe behoren. We leven als mensen nu ‘on the edge’ denk ik. Als we op deze route doorgaan, terug naar het zogenoemde. ‘oude normaal’, roeien wij onszelf uit met een van de volgende pandemie(s).”

Elixer, Diana Nooten

Volledig scherm Diana Nooten © Diana Nooten

Diana Nooten uit Oosterhout vertelt: ,,Dit jaar zette corona alles stil. Ook bij mij. Ik kreeg geen streep meer op papier, geen verf meer op doek. Tot ik besloot dat het genoeg was geweest. Ik was het puzzelen en klussen moe. Er moest iets veranderen. Ik haalde oude werken boven, keek er nog één keer goed naar en begon er overheen te schilderen. Het roer ging om.’’

,,Voor de eerste keer schilder ik zonder vooropgezet plan. Geen schetsen, niet vasthouden aan oud werk. Gevoel werd mijn houvast. In deze verwarrende tijd had ik een nieuwe bron van energie nodig. En gek genoeg is corona zelf die motivatie geworden. Een soort levenselixer, dat je in de kleuren en de vloeibare mengelingen van mijn nieuwe werken terugziet. Wat een zware tijd was, werd uiteindelijk ook een vruchtbare tijd. Een tijd waarin ik mijn kwasten amper neer kan leggen.’’

Maîtres des arts, Eelco Deuling

Volledig scherm © Eelco Deuling

Voor Eelco Deurling uit Teteringen is pandemie zowel een zegen als een last gebleken. ,,Hoewel ik ben opgeleid als beeldend kunstenaar verdien ik mijn dagelijks brood als grafisch ontwerper, als website bouwer en als programmeur.’’

,,Sinds ik, vanaf 12 maart 2020, min of meer gedwongen thuis werk heb ik opeens een hoop tijd over die ik voorheen met de dagelijkse reis (van en naar mijn werk) in de trein, te fiets en te voet, doorbracht. Deze tijd ben ik gaan gebruiken voor mijn kunst en bedraagt ongeveer vier tot zes uur per dag.’’

,,Sinds de start van de huidige situatie heb ik ongeveer 150 nieuwe tekeningen gemaakt, waarvan de uitvoering mij vier tot zes uur kost. Dit is het ‘zegenrijke’ deel van corona, voor mij persoonlijk. Het deel wat ik als ‘last’ wil benoemen is dat ik mijn nieuwe werk aan niemand kan laten zien. De tekening die ik inzend stelt een aantal ‘geslaagde kunstenaars’ voor in een verlaten en vervallen theater, zonder toeschouwers.

Rollercoaster, Jeans

De uit Bergen op Zoom afkomstige Liesanne van Dongen zou nu met de voorstelling Jeans door heel Nederland toeren, normaal gesproken. De artiest en theatermaker vindt het fijn dat ze met deze de videoclip de cover van het nummer Rollercoaster kan delen met het publiek.

,,Ongeveer een jaar geleden begon de achtbaan. De theaters gingen dicht en velen moeten daarom hun werk, passie en uitlaatklep missen. Om iedereen in en rond het theater, dus ook het publiek, een hart onder de riem te steken hebben we een video opgenomen van een van de nummers uit de show. Geniet ervan en hopelijk kunnen we snel weer genieten van al dat moois in de theaters.”

Vrolijke ontmoeting, Karin Vos van de Looij

Volledig scherm © Karin Vos van de Looij

,,Het is heerlijk om in deze tijd waar niet veel kan toch te blijven schilderen. Ik ben alleen maar daardoor zeker niet eenzaam”, laat beeldend kunstenaar Karin Vos van de Looij uit Halsteren weten. Zij maakte dit schilderij waarop een vrolijke ontmoeting na de Covidperiode te zien is.

Isolatie, Aardbeianneke

Volledig scherm Isolatie © Aardbei Anneke

Anneke van de Merwe uit Zegge vertelt: ,,Met kunst wilde ik de wereld redden, maar uiteindelijk heb ik mezelf gered. En dat is ook helemaal oké. In mijn donkerste dagen had ik geen woorden, maar beeld. Via beeld kon ik vertellen. Het maken hielp mij om licht toe te laten en op die manier ook kleur te zien.’’

,,Op een dag kwam ik een kunstenaar tegen, die mij een schetsboek gaf. Hij gaf mij ook woorden: ‘Ik geloof in jou.’ Een jaar later meldde ik mij aan bij de kunstacademie. Ik was 28 jaar toen ik aan mijn studie begon. Kunst was in mijn leven een troost, een manier van communiceren; het gaf mij hoop. Nu ben ik afgestudeerd, 34 jaar, en mijn donkere dagen zijn gelukkig voorbij. Ik adem de kleuren elke dag. Het licht mag ik vaak proeven. Natuurlijk heb ik nog wel eens een donkere dag, maar nooit meer zoals eerst.’’

,,Ik hoop met mijn werk anderen troost te geven, of hoop. Of herkenning. Of te laten lachen met een grapje. En op die manier de wereld een beetje te redden met mijn kunst. Mijn bedrijfsnaam is Aardbei Anneke. Dat is een woordgrap. Ik vroeg aan vrienden wat voor naam ik me moest inschrijven bij het KvK. Mensen zeiden; art by Anneke. Ik verstond steeds Aardbei Anneke. Dus dat is het geworden.

Covid 19, Frank Simons

Gitarist Frank Simons uit Etten-Leur schrok vorig jaar van de beelden uit Italië, met mensen op hun buik liggend aan de beademing. Hij vond de situatie heel bedreigend. Simons is kunstdocent en had tijdelijk een iPad voor online lessen, is gaan spelen met de mogelijkheid om daarop te componeren en opnemen. Zo kwam bij bij dit stuk, dat past bij het gevoel wat hij bij de beelden had.

Omzwervingen door corona, Paul Hermans

Volledig scherm Omzwervingen door corona om thuis te komen in Ithaka. © Paul Hermans

Beeldend kunstenaar Paul Hermans uit Bavel maakte dit beeld: Omzwervingen door corona om thuis te komen in Ithaka, het eiland waarvan Odysseus koning was. ,,Afgelopen jaar beleven we als een omzwerving. Onze hoop is terug te keren naar het leven dat we gewend waren”, legt Hermans uit.

We zien Odysseus, vastgebonden aan de mast om zich niet te laten verleiden door het gezang van de sirenen. De Bavelaar maakte een serie van 31 verschillende sculpturen, geïnspireerd door het aan Homerus toegeschreven epos.

Silence in the city, Tak&Band

De Bredase singer-songwriter Pieter Tak maakte met Tak&Band dit nummer. pianist Koert Hommel legt uit: ,,Je verlangde naar stilte in de stad, waar altijd de drukte overheerste. Met geluiden die bijna je gedachten blokkeerden.’’

,,Nu lonkt de verveling en het uitgestorven straatbeeld naar de de dynamiek van weleer. Naar het meisje met wie je wel een afspraakje zou willen. Naar verwaaide café geluiden, zelfs naar de serveerster die je eruit werkt. Net als het harde tl-licht en elke ochtendkrant aangeeft: Ontkennen heeft geen zin, we zitten in een stramien als waren we in ploegendienst.”

Collage, Papier Souvenir

Volledig scherm © Papier Souvenir

Ontwerpstudio Papier Souvenir uit Wouw beleeft zware tijden. Eva Luijkx en Gertrude van der Linden maakten twee jaar geleden een vliegende start met hun ontwerpen; bouwplaten voor kinderen, die ze voornamelijk verkochten aan musea. Van de ene opdracht rolden ze in de andere.

Toen de eerste lockdown begon, hadden ze nog opdrachten lopen. Al snel werden er zaken uitgesteld en was hun rekening snel leeg. Na 3 maanden TOZO hield dat op, ze bestaan te kort, hebben geen eigen bedrijfspand en onze partners hebben een vaste baan. ,,Maanden hebben we geleefd van ons privé spaargeld. In de media lezen we wel dat er ongelofelijk veel ondernemers in de penarie zitten maar in onze directe omgeving hoor je er niemand over. Velen hebben toch een vaste baan of een uitkering.’’

,,En wat betreft de ondernemers: Schaamte? Niet kwetsbaar willen zijn? Niet negatief willen doen? Hoort bij het ondernemen? Onze ondernemerszin wordt danig op de proef gesteld. Ondernemen vanachter je computer is toch een ander verhaal dan op pad gaan, mensen ontmoeten en je producten laten zien.’’

,,Desalniettemin zien wij de toekomt weer positief tegemoet. Er druppelen wat opdrachten binnen. De uitgestelde projecten lijken nu toch doorgang te krijgen. Onze hoofden zitten vol met goede ideeën. We gaan ervan uit dat we snel weer de mensen ontmoeten waarmee we zo graag samenwerken. Dat kinderen weer kunnen genieten van onze bouwplaten en gezinnen met plezier onze speurtochten kunnen spelen. Dat wij weer geld verdienen en uit de zorgen zijn. Adem kunnen halen en mooie dingen kunnen maken. Want daar zijn we gewoon het beste in!”

De collage laat hun verhaal in beeld zien: ,,het waren zware tijden, we moesten ons spaarvarken stukslaan, we hengelen naar geld en zijn op zoek naar mooie opdrachten.”

Bril, Frans Brocatus

Dichter/schrijver Frans Brocatus uit Breda schreef vijftig verhalen en Laura Zandbergen maakte er twintig tekeningen bij. Ze brachten de verhalenbundel. ,,Corona dwingt ons om op een zakdoek te leven. Ik heb van de nood een deugd gemaakt en ben beginnen te schrijven over wat mij omringt. De dagdagelijkse voorwerpen, en de voorwerpen die iets voor mij betekenen en die meer betekenis krijgen op het moment dat ik er bij stilsta en er over schrijf.’’

,,Corona geeft me het inzicht om dichter bij mezelf te komen, juist door de stilstand en het verdwijnen van de vanzelfsprekendheid.”

De twee hebben elkaar ontmoet in Magazijn076, een plek in Breda waar anders zijn gewoon is en een nieuw perspectief voor mensen met autisme.

Golflengte, Ans Kavelaars

Volledig scherm Ans Kavelaars © Ans Kavelaars

Ans Kavelaars uit Breda raakte geïnspireerd door de grote verschillen in saamhorigheid tussen vorig jaar rond deze tijd en nu ,,Tijdens de eerste Lockdown zat iedereen op dezelfde golfengte wat betreft de maatregelen, krachtig, strijdvaardig en met de juiste instelling: we gaan dit virus er samen onder krijgen! Een jaar later is iedereen helaas verdeeld, de kracht om door te zetten bladdert steeds verder af, net als in mijn schilderij....’’

,,Vanuit die gedachte is het schilderij ‘golflengte’ dus ontstaan. Via de ‘glinsterende pareltjes’ in mijn werk wil ik nog graag meegeven: haal in deze vervelende periode juist de pareltjes uit het leven, ze zijn er echt nog!”

Helpende handjes, Isabel Schraven

Volledig scherm © Isabel Schraven

Isabel Schraven uit Bosschenhoofd heeft thuis een communicatiezuil, afkomstig uit de Hannover Messe. Uit de jaren negentig, toen een nieuw tijdperk aanbrak in onze communicatie. De zuil draagt voor haar de communicatie van de mensheid uit. Daaraan heeft de kunstenaar elementen uit de coronaperiode toegevoegd, waarmee het een readymade kunstwerk wordt. Ze heeft die gestapeld, om te benadrukken dat deze tijd lang duurt.

Centraal staan de helpende handjes, onder spanning. Met daar bovenop mondkapjes, een gele ziekenhuis jas, een missaal/vesperboek, gezegende palmtakken en daaronder een kaart waarop twee figuren elkaar omhelzen, met een gedicht van Toon Hermans.

Lockdown zelfportretten, Noëlle Ingeveldt

Volledig scherm Noëlle Ingeveldt © Noëlle Ingeveldt

Tijdens de lockdown brengt Noëlle Ingenveldt vele uren door in haar studio, alleen. ,,Deze isolatie brengt eenzaamheid die na verloop van tijd automatisch voor een confrontatie met jezelf zorgt. Mijn wereld en dus het nieuwe landschap waarin ik mijzelf bevond werd kleiner en kleiner. Om toch mijn horizon te verbreden heb ik mijn zelfbeeld gebruikt als basis om een nieuw kunstmatig landschap te creëren.”

De kunstenaar heeft een driedimensionaal agave model van haar gezicht gemaakt en in een glazen kubus geplaatst. Zo kwam haar beeld in afzondering en isolatie te staan. ,,De last van de lockdown en de daarbij gepaard gaande druk leken een impact te hebben op mijzelf maar ook op het model.”

Uiteindelijk is de sculptuur een voedingsbodem geweest voor haar eigen creativiteit en het is bewoond geweest door mieren. Er zijn ook verschillende planten in ontkiemd. ,,Dit proces van groei en vergankelijkheid heb ik vastgelegd in een fotoserie, beelden die daarmee zelfportretten worden, lockdown zelfportretten.”

de krab bezorregt, Charlotte de Waal

Volledig scherm Charlotte de Waal © Charlotte de Waal

De Bergse Charlotte de Waal had meegedaan met een ontwerpwedstrijd voor de vastenavend in haar woonplaats. ,,Het was de bedoeling dat daar een mooie expositie voor zou zijn. Helaas ging dat niet helemaal door.” Ze wil toch dat haar ontwerp ‘de krab bezorregt’ een podium krijgt. Een eerbetoon aan de lokale horeca in de vorm van een carnavalswagen.

Bevochten ademruimte, Sofia Gaal

Volledig scherm © Sofia Gaal

Het thema De zware stempel die Corona drukt op ons leven, sprak Sofia Gaal uit Breda direct tot haar verbeelding. Ze is letterlijk gaan stempelen met gebruikte mondmaskers op haar zelfgemaakte gelatineplaat. ,,De onregelmatige afmeting van de print wordt veroorzaakt door de weinige vormvastheid van de gelatine en zijn inherent aan het materiaal. Het monoprinten op een gelatineplaat geeft mooie details en textuur die jammer genoeg op foto lastig te zien zijn.’’

,,De mondmaskers staan voor mij symbool voor de barrière die het virus opwerpt om vrij contact te kunnen maken met mijn medemensen. De ultieme verbeelding van alle maatregelen om het virus te overwinnen. Naast beschermend is het masker ook benauwend. Het verkleint onze ademruimte, letterlijk en figuurlijk. Door met gebruikte maskers stempelen heb ik iets van die moeizaam bevochten adem vast willen leggen in de verf.’’

,,Ik heb geluk dat ik met het maken van kunst mezelf lucht geef. In deze moeilijke tijd is het extra belangrijk om mezelf creatief uit te drukken.”

Naast mondkapjesblauw heb ze zwarte verf gebruikt als symbool voor alle slachtoffers, over de hele wereld. ,,Wat nog nooit gebeurd is in al die jaren dat ik met zelfgemaakte gelatineplaten werk gebeurde nu; er kwamen scheuren in de printplaat. Ik heb besloten deze plaat toch te gebruiken en ze als symbool te zien voor de scheuren die in onze samenleving steeds zichtbaarder worden.”

Gedicht Corona-feest, Albert Hagenaars

Hij zwaait als nooit eerder

en ik zie wat hij ziet:

een man die zichzelf ziet

zwaaien in het raam dat verbindt

en scheidt

met achter hem, donkerder,

indringender, dat andere zwaaien,

het zwieren in overvolle straten

mensen buiten zichzelf van vreugde

tussen billen, dijen en buiken.

Ze hossen en knielen, aanbidden

het vlees, ontkennen het kruis, de as.

We zingen, zwanzen en kussen

we proosten en proesten. Wij hoesten.

Corona zorgt nog voor een stortvloed aan gedichten. Daarom voelde Albert Hagenaars aanvankelijk geen prikkel om er zelf over te schrijven. ,,Toen ik vorig jaar zelf corona opliep en in quarantaine nadacht over de mogelijke overdracht kwam ik uit bij carnaval, dat in m’n woonplaats Bergen op Zoom niet alleen uitbundig wordt gevierd, maar ook al vier weken van tevoren begint.’’

,,Ik woon aan het Beursplein, misschien wel hét kruispunt van carnaval; twee stromen feestvierders botsen dáár, tussen Grote Markt en Havenkwartier, in de weekends op elkaar en raken er verstrikt. Ik denk in die omstandigheden te zijn aangestoken. De tegenstelling die ik natuurlijk al gauw zag deed het ’m want corona zaait angst, en dood en verderf, maar carnaval is juist, aan het einde van de winter en het begin van de lente, het levensfeest bij uitstek! Ik aarzelde geen moment meer.”