Corona dooft, Woensdrecht ademt: ‘Balie vaker open en kijken naar evenementen’

HOOGERHEIDE - De piekweken met ruim 90 coronabesmettingen lijken voor de gemeente Woensdrecht achter de rug. Sinds vandaag is de balie weer ruimer open. Ook wordt er al nagedacht over evenementen.

Officieel staat de teller sinds de start van de pandemie op 1945 positief geteste inwoners. ,,Maar in het begin was er weinig testcapaciteit, dus kun je uitgaan van dik 2000 besmettingen", schat burgemeester Steven Adriaansen. Intussen hebben 6698 Woensdrechtenaren hun eerste en 2367 ook hun tweede prik gehad bij de GGD. ,,Tel daar de huisartsen bij en ruim één derde is nu ingeënt.”

Het jongste weekgemiddelde lag op 24 besmettingen. ,,Maar we hebben pieken tot 93 gezien, mede door uitbraken als bij Titurel in Putte of scholen en kinderopvang in Hoogerheide en Woensdrecht. Nu dooft het uit, maar blijf alert op de basisregels. De versoepelingen zijn geen vrijbrief om los te gaan", waarschuwt Adriaansen.

Gemeentehuis vaker open

Sinds vandaag is het gemeentehuis behalve elke ochtend nu op dinsdag en woensdag ook weer ‘s middags open. ,,Voor rijbewijs en paspoort kun je ook dinsdagavond weer terecht. Maar geen vrije inloop, we blijven voorlopig doen wat in coronatijd goed werkte: meer diensten digitaal aanbieden én werken op afspraak. Dat voorkomt rijen bij loketten en lange wachttijden. Het personeel weet ook wie waarvoor komt en is zo beter voorbereid.”

Blij voor horeca

Quote Blijf lokaal eten, drinken en kopen. Dat is nodig Steven Adriaansen Het college blijft letten op problemen bij jongeren, ouderen, clubs, organisaties en ondernemers. ,,We gaan ook met branches in gesprek. En we zijn blij dat de horeca nu meer mag. Hoe creatief ze ook waren, het was een zware tijd. Dus blijf lokaal eten, drinken en kopen. Dat is nodig.”

Contact over evenementen

Adriaansen roept organisaties op om snel contact op te nemen als ze nog dit jaar een evenement willen houden. ,,We moeten opeenhoping voorkomen en politie-inzet afstemmen met Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen. Per geval kijken naar de datum, hoe ver de versoepelingen dan zijn en geven tips. Hoe kleinschaliger, hoe eerder we ‘ja’ kunnen zeggen.”

